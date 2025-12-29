ग्रेटर नोएडा में लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज, सांसद महेश शर्मा ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएज ने दादरी या बोड़ाकी में लंबी दूरी की यात्री ट्रेन का ठहराव कराने की मांग की है। उन्होंने सांसद डा. महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने इस संबंध में जल्ही रेल मंत्री से वार्ता करने एवं आरडब्ल्यूएज के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की रेल मंत्री से वार्ता कराने का आश्वासन दिया है।

21सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल देवेंद्र टाइगर और ऋषिपाल के नेतृत्व में सांसद डाक्टर महेश शर्मा जी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की जनसंख्या लगभग 12 लाख है। बड़ी संख्या में पूर्वांचल, बिहार, मध्यप्रदेश,बंगाल के लोग क्षेत्र में रहते हैँ। उनका आवागमन ज्यादातर ट्रेन से होता है।

ग्रेटर नोएडा से रोजाना सैकड़ों यात्री 50 किलोमीटर चलकर ट्रेन पकड़ते हैं। रास्ते पर जाम की वजह से 3 से 4 घंटे बर्बाद होते हैँ। नोएडा को शामिल करते हुए हजारों लोग ट्रेन के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर है। ग्रेटर नोएडा से होकर प्रतिदिन लगभग 80 ट्रेन गुजरती हे जिनमें प्रयागराज एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस,लिच्छवी एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। शहर की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। शहर के विकास के लिए लंबी दूरी की ट्रेन का ठहराव ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी या दादरी स्टेशन पर होना होना चाहिए।