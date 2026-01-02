ग्रेटर नोएडा में मिर्च डालकर लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया, अवैध खनन पर भी कार्रवाई

Language
    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:58 PM (IST)

    चोरी की वारदात अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राहगीरों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट और चोरी की वारदात अंजाम देने वाले बदमाश को इकोटेक- तीन कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    पुलिस टीम जलपुरा के पास चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पर सवार संदिग्ध युवक आता दिखा। पुलिस टीम ने युवक को रुकने का इशारा किया, तो बाइक सवार हबीबपुर की तरफ भागने लगा। पीछा करने बाइक फिसलकर गिरने से स्वयं को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया।

    आरोपित की पहचान अजय नाथ निवासी ग्राम बिसरख, थाना बिसरख के रुप में हुयी है। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, लाल मिर्च का पैकेट, तमंचा बरामद हुआ है। बदमाश रास्ते में आते-जाते लोगों की आंख में मिर्च डालकर लूट व चोरी की घटना अंजाम देता था। बदमाश के खिलाफ विभिन्न कोतवाली में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    अवैध खनन करने वाले आरोपित पर लगाया पांच लाख जुर्माना

    जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग ने कार्रवाई की है। शुक्रवार को दादरी के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं खान अधिकारी द्वारा ग्राम रायपुर खादर स्थित खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जांच में नदी की जलधारा में अवैध खनन मिलने पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा रहा है।

    जिला खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी ने बताया दिसंबर 2025 में जेवर, दादरी, दनकौर, कासना सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन का परिवहन करते मिले 33 वाहनों के खिलाफ थानों में मामले दर्ज कराए गए। आरोपितों से 12,39,730 का जुर्माना वसूला गया।