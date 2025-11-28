बिजली बिल बकाया बताकर ठगे 22 हजार रुपये, APK फाइल वाले लिंक से रहें सावधान
ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के बिजली उपभोक्ता साइबर ठगों के निशाने पर हैं। ठग बिल बकाया बताकर कनेक्शन काटने का डर दिखाते हैं और ऑनलाइन लिंक भेजकर पैसे ठग रहे हैं। एक उपभोक्ता से 22000 रुपये की ठगी हुई। कंपनी ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले जांच करने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के बिजली उपभोक्ता साइबर ठगों के निशाने पर हैं। ठग उपभोक्ताओं को बिल बकाया होने की जानकारी देकर कनेक्शन कटने का डर दिखा रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन लिंक भेजकर खाते में जमा रकम को साइबर ठग हड़प रहे हैं।
हाल में ही एक उपभोक्ता ठगी का शिकार हुए हैं। उनसे 22000 रुपये की ठगी की गई है। उपभोक्ता को पहले एक फोन आया, फोन पर जालसाज ने कहा कि वो एनपीसीएल से बोल रहा है। उनके ऊपर बकाया लंबित और केवाइसी अपडेट न होने की जानकारी दी और बिजली कटने का भय दिखाया। फोन पर खुद को एनपीसीएल का कर्मचारी बताने वाले ठग ने उपभोक्ता के वॉट्सएप पर एपीके फाइल का लिंक भेजा है।
बिजली कटने की बात से घबराए उपभोक्ता ने जैसे ही एपीके फाइल का लिंक क्लिक किया, जालसाजों ने उनके फोन काे हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से 22000 रुपये की ठगी कर ली उपभोक्ता ने साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराई है।
कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि पहले भी इस तरह की शिकायत मिल चुकी हैं। लोग उपभोक्ताओं को जागरूक होना जरूरी है। एनपीसीएल के नाम पर फोन आने, या कोई लिंक पर क्लिक करने से पहले कंपनी में संपर्क कर जांच लें कि यह साइबर ठगों को चाल तो नहीं है। कंपनी उपभोक्ताओं को इस संबंध में लगातार सचेत कर रही है। उपभोक्ता एनपीसीएल की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
