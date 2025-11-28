बिजली बिल बकाया बताकर ठगे 22 हजार रुपये, APK फाइल वाले लिंक से रहें सावधान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल के बिजली उपभोक्ता साइबर ठगों के निशाने पर हैं। ठग उपभोक्ताओं को बिल बकाया होने की जानकारी देकर कनेक्शन कटने का डर दिखा रहे हैं। उन्हें ऑनलाइन लिंक भेजकर खाते में जमा रकम को साइबर ठग हड़प रहे हैं।

हाल में ही एक उपभोक्ता ठगी का शिकार हुए हैं। उनसे 22000 रुपये की ठगी की गई है। उपभोक्ता को पहले एक फोन आया, फोन पर जालसाज ने कहा कि वो एनपीसीएल से बोल रहा है। उनके ऊपर बकाया लंबित और केवाइसी अपडेट न होने की जानकारी दी और बिजली कटने का भय दिखाया। फोन पर खुद को एनपीसीएल का कर्मचारी बताने वाले ठग ने उपभोक्ता के वॉट्सएप पर एपीके फाइल का लिंक भेजा है।