    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के कर्मचारी ने दिया इस्तीफा, उत्पीड़न का लगाया आरोप

    By Arpit Tripathi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत एक तकनीकी सुपरवाइजर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीईओ को लिखे पत्र में एक विधायक के प्रतिनिधि पर धमकाने का आरोप लगाया है। सुपरवाइजर का कहना है कि उन पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग में कार्यरत एक तकनीकी सुपरवाइजर ने इस्तीफा दे दिया। प्राधिकरण के सीईओ के नाम पत्र लिख एक विधायक के प्रतिनिधि पर धमकाने का आरोप लगाया है।

    संविदा कर्मी तकनीकी सुपरवाइजर ने पत्र में लिखा है कि उसने हर समय प्राधिकरण के हित में काम किया है, लेकिन कुछ राजनीतिक व असामाजिक लोगों द्वारा गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

    बताया कि काम को मना करने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। पिछले पांच दिन से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी को लेकर उसने इस्तीफा दिया है।

