ग्रेटर नोएडा में संपत्ति विवाद में आर्मी से रिटायर्ड चाचा की हत्या, भतीजे समेत चार के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोग, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में दनकौर के मुतेना गांव में सोमवार की रात पुराने विवाद को लेकर भतीजे ने सगे चाचा की ईंट मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पटाखे फोड़ने के विवाद में झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

गांव निवासी सतपाल (62 वर्ष) 2006 में आर्मी से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से ही गांव में रहकर खेती कर रहे थे। मृतक के इकलौते बेटे अमित ने बताया कि उनके मृतक पिता पांच भाई थे। काफी वर्ष पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। वर्तमान में घर से कुछ दूरी पर उनके घेर (अहाते) का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां उनके पिता रात के समय रहते थे।

बताया कि इस दौरान बनाई गई एक दीवार का आरोपितों द्वारा विरोध किया जा रहा था। सोमवार की रात करीब 11 बजे मृतक के सगे भतीजे कुलदीप, सुभाष, बबली और आरोपितों का भांजा अंकित एकजुट होकर उनके पिता के पास पहुंचे और अचानक हमला कर घायल कर दिया गया। इस दौरान आरोपी सुभाष द्वारा सिर में ईंट मारी मारी गई, जिससे उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।