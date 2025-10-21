ग्रेटर नोएडा में संपत्ति विवाद में आर्मी से रिटायर्ड चाचा की हत्या, भतीजे समेत चार के खिलाफ केस दर्ज
ग्रेटर नोएडा के दनकौर में संपत्ति विवाद में भतीजे ने चाचा की ईंट मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पटाखे जलाने को लेकर विवाद सामने आया है। मृतक सतपाल सेना से सेवानिवृत्त थे और गांव में खेती करते थे। दीवार बनाने को लेकर आरोपियों ने विरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने सतपाल पर हमला कर दिया।
संवाद सहयोग, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में दनकौर के मुतेना गांव में सोमवार की रात पुराने विवाद को लेकर भतीजे ने सगे चाचा की ईंट मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पटाखे फोड़ने के विवाद में झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
गांव निवासी सतपाल (62 वर्ष) 2006 में आर्मी से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से ही गांव में रहकर खेती कर रहे थे। मृतक के इकलौते बेटे अमित ने बताया कि उनके मृतक पिता पांच भाई थे। काफी वर्ष पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। वर्तमान में घर से कुछ दूरी पर उनके घेर (अहाते) का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां उनके पिता रात के समय रहते थे।
बताया कि इस दौरान बनाई गई एक दीवार का आरोपितों द्वारा विरोध किया जा रहा था। सोमवार की रात करीब 11 बजे मृतक के सगे भतीजे कुलदीप, सुभाष, बबली और आरोपितों का भांजा अंकित एकजुट होकर उनके पिता के पास पहुंचे और अचानक हमला कर घायल कर दिया गया। इस दौरान आरोपी सुभाष द्वारा सिर में ईंट मारी मारी गई, जिससे उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना के बाद पीड़ित बेटा मौके पर पहुंचा और पुलिस से शिकायत की गई। अधिक खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान सतपाल की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा गया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पीड़ित बेटे की शिकायत के आधार पर सभी चारों आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।
कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि दीपावली के उपलक्ष्य में लोग पटाखे जला रहे थे, जिसको लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान सगे भतीजे द्वारा चाचा के सिर में ईंट मार दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। शिकायत के आधार पर चार आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।
