'तुम जिसे पसंद करोगे, उससे शादी कर लेना', दो युवतियों के जाल में बुरा फंसा 51 साल का कुंवारा; गंवाए लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दो युवतियों ने शादी के नाम पर ग्रेटर नोएडा के एक 51 वर्षीय व्यक्ति को झांसे में फंसा लिया। इसके बाद शादी करने का लालच देकर पार्क में मिलने बुलाया, जहां उनसे पांच लाख रुपये छीन लिए।
क्षेत्र के भनौता खेड़ा निवासी विकल सिंह की उम्र करीब 51 वर्ष है। अभी तक वह अविवाहित हैं। काफी प्रयास के बाद भी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। कुछ माह पहले उनके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। उनसे दो लड़कियों ने बात की। एक ने अपना नाम विनिक्षा और दूसरी ने खुशी बताया। दोनों युवतियों ने खुद को अविवाहित बताते हुए विकल सिंह से शादी करने की मंशा जताई। विकल ने भी खुद अविवाहित होने की बात कही। युवतियों ने कहा कि उनमें से जिसे पसंद करेंगे, वह शादी कर लेगी।
पीड़ित का कहना है कि इसके बाद दोनों युवतियां उनसे लुभावनी बातें करने लगीं। इस बीच उनके बताए नंबरों पर ऑनलाइन माध्यम से करीब 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। आरोपियो ने शादी के बाद साथ में गोवा घूमने जाने की बात कही। इसके लिए पांच लाख रुपये की व्यवस्था कर कासना के निहाल देव पार्क मिलने बुलाया।
वहीं, झांसे में आकर विकल 29 नवंबर को देर शाम करीब सात से आठ बजे के बीच रुपये लेकर पार्क पहुंचे। वह दोनों युवतियों से बातें कर रहे थे। इसी बीच पहुंचे दो अज्ञात युवकों व युवतियों ने मारपीट कर पांच लाख रुपये छीन लिए। घटना का किसी से जिक्र करने पर पूर्व में मोबाइल फोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकले।
भतीजों ने रुपये का हिसाब लिया तो बतानी पड़ी आपबीती
जालसाजों के झांसे में आकर ठगी का शिकार हुए विकल सिंह बदनामी के डर से कई दिन घटना को दबाए रहे। 29 नवंबर को भतीजों व परिजनों ने जब उनसे पांच लाख रुपये का हिसाब लिया तो उन्होंने घटना बताई। पीड़ित ने सूरजपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि विनीक्षा, खुशी और दो अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
