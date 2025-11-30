Language
    WhatsApp पर APK खोला और अकाउंट खाली, ग्रेटर नोएडा में साइबर ठगी का नया केस

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में एक बढ़ई को साइबर जालसाजों ने व्हाट्सएप के माध्यम से 5.81 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित को एक एपीके फाइल भेजी गई, जिसे खोलने के बाद उसके खाते से पैसे निकल गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को अनजान लिंक और एपीके फाइलें न खोलने की सलाह दी गई है।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में एक बढ़ई को साइबर जालसाजों ने व्हाट्सएप के माध्यम से 5.81 लाख रुपये की ठगी की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर जालसाजों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव के एक बढ़ई से ₹5.81 लाख ठग लिए। पीड़ित एक WhatsApp मैसेज के ज़रिए जालसाजों के संपर्क में आया था। जालसाजों की भेजी APK फ़ाइल से वह ठगा गया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

    बुलंदशहर अगौता के अजीतपुर गांव का रहने वाला मुस्तकीम ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में रहता है। वह शाहबेरी के फर्नीचर मार्केट में एक फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। 29 अगस्त को उसे एक WhatsApp मैसेज मिला। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लेकिन अपने मोबाइल फोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।

    करीब आधे घंटे बाद उसे बैंक अकाउंट से पैसे निकलने के छह मैसेज मिले। उसके अकाउंट से ₹5.81 लाख कट गए थे। जब उसने पता किया तो पता चला कि जालसाजों ने APK फ़ाइल भेजकर उसका अकाउंट हैक कर लिया था। फिर उसने उसका मोबाइल फोन हैक करके पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने NCRP पोर्टल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फ्रॉड में शामिल बैंक अकाउंट्स की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

    APK फाइल्स न खोलें

    ADCP साइबर सिक्योरिटी शैव्या गोयल ने बताया कि आपके मोबाइल फोन पर आए किसी भी लिंक या फाइल को रैंडमली नहीं खोलना चाहिए। पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। अगर लिंक या फाइल APK है, तो उसे किसी भी हालत में नहीं खोलना चाहिए। जालसाज शादी के कार्ड, गाड़ी के चालान वगैरह के नाम पर APK फाइल्स भेजकर भी फ्रॉड कर रहे हैं।