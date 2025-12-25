ग्रेटर नोएडा में लापता जीजा-साली ने सड़क किनारे जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। घर से दो दिन से लापता जीजा और साली ने बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में धूममानिकपुर बाइपास के किनारे जहरीला पदार्थ खा लिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। साली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जीजा ने ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। जीजा गाजियाबाद और साली मेरठ जनपद की रहने वाली थी। दोनों के स्वजन ने स्थानीय थानों में गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया दोनों में प्रेम प्रसंग के चलते किसी कारण वश घर से भागकर आत्महत्या करने की घटना प्रतीत हो रही है।

बेहोशी की हालत में मिले थे दोनों बादलपुर कोतवाली निरीक्षक अमित भड़ाना ने बताया बुधवार रात नौ बजे सूचना मिली कि धूममानिकपुर बाइपास पर युवक और युवती बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादलपुर पहुंचाया। डाक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया और युवक को ट्रामा सेंटर रेफर किया।

एंबुलेंस से ले जाते समय रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान आशीष (32) पुत्र बेदू निवासी ग्राम उजैडा निवाडी गाजियाबाद और युवती की पहचान आंशिक 19 ग्राम पथौली सरुरपुर मेरठ के रूप में हुई। मृतक जीजा और साली हैं। बताया जा रहा है कि दोनों (22) दिसंबर को घर से लापता था।