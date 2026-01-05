ग्रेप की पाबंदियां हटने से विकास कार्यों में आएगी तेजी, नोएडा में 100 से ज्यादा जगहों पर चल रहा काम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रदूषण का स्तर कम होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) तीन व चार की पाबंदियां हटा दी गई हैं, जिससे अब विकास कार्यों में तेजी आएगी। निर्माण कार्य तेजी से कराने पर काम शुरू हो गया है। हालांकि महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चारमूर्ति चौक पर अंडरपास व हरनंदी नदी पर पुल का निर्माण कार्य जारी था।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सेक्टरों और गांवों में नई सड़कों के निर्माण के साथ जर्जर सड़कों की मरम्मत, जल निकासी के लिए नाली का निर्माण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के मुताबिक 100 से अधिक साइट पर काम चल रहा है। ग्रेप की पाबंदियां हटने से अब इसमें तेजी आएगी।

सड़क की मरम्मत से हजारों लोगों को मिलेगी राहत शहर की प्रमुख सड़क सूरजपुर- कासना की मरम्मत का काम अटका हुआ है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह सड़क दो हिस्सों,स सूरजपुर घंटाघर चौक से एलजी चौक और सेक्टर पी-थ्री से कासना के बीच जगह-जगह टूट चुकी है।

लंबे इंतजार के बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ था, लेकिन ग्रेप की पाबंदियां लागू होने से काम बंद हो करना पड़ा। वहीं कासना कस्बे से आगे सिरसा गोलचक्कर तक भी सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के डिपो मेट्रो स्टेशन जुनपत गोलचक्कर से सेक्टर म्यू की तरफ जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण जैसी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।