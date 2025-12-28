ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में पार्किंग विवाद, डिलीवरी बॉय ने गार्ड को पीटा; दो गिरफ्तार
ग्रेनो के गौर सिटी में पार्किंग विवाद को लेकर एक डिलीवरी बॉय ने सुरक्षा गार्ड रमेश चंद्र पर हमला कर दिया। स्कूटर गलत जगह पार्क करने पर टोकने से नाराज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना इलाके में स्थित गौर सिटी सोसाइटी के प्रिस्टीन एवेन्यू में एक सिक्योरिटी गार्ड को टावर के सामने स्कूटर पार्क करने वाले डिलीवरी बॉय को डांटने का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। गलत पार्किंग की जगह से स्कूटर हटाने के लिए कहने पर डिलीवरी बॉय गुस्सा हो गया और उसने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया।
यह घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई। गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान पुराना हैबतपुर के रहने वाले दीपक और जयप्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड रमेश चंद्र ने आरोप लगाया कि जब वह ड्यूटी पर थे, तो पुराना हैबतपुर का रहने वाला दीपक पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपने स्कूटर से टावर बी पर आया। उसने अपना स्कूटर गलत जगह पर पार्क किया और डिलीवरी करने चला गया। रमेश ने उसे स्कूटर सही जगह पर पार्क करने को कहा। इससे डिलीवरी बॉय गुस्सा हो गया और उसने गार्ड के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी।
इसके बाद उसने 16th एवेन्यू के डोमिनोज स्टोर से अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर गार्ड पर हमला कर दिया। पिज्जा स्टोर के मालिकों ने भी सोसाइटी के गार्डों पर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें कुछ लोग सोसाइटी में घुसकर मारपीट करते दिख रहे हैं। बिसरख थाना इंचार्ज मनोज सिंह ने बताया कि गार्ड की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।