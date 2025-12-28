ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में पार्किंग विवाद, डिलीवरी बॉय ने गार्ड को पीटा; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख थाना इलाके में स्थित गौर सिटी सोसाइटी के प्रिस्टीन एवेन्यू में एक सिक्योरिटी गार्ड को टावर के सामने स्कूटर पार्क करने वाले डिलीवरी बॉय को डांटने का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। गलत पार्किंग की जगह से स्कूटर हटाने के लिए कहने पर डिलीवरी बॉय गुस्सा हो गया और उसने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया।

यह घटना शनिवार रात करीब 9:15 बजे हुई। गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान पुराना हैबतपुर के रहने वाले दीपक और जयप्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड रमेश चंद्र ने आरोप लगाया कि जब वह ड्यूटी पर थे, तो पुराना हैबतपुर का रहने वाला दीपक पिज्जा डिलीवर करने के लिए अपने स्कूटर से टावर बी पर आया। उसने अपना स्कूटर गलत जगह पर पार्क किया और डिलीवरी करने चला गया। रमेश ने उसे स्कूटर सही जगह पर पार्क करने को कहा। इससे डिलीवरी बॉय गुस्सा हो गया और उसने गार्ड के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी।