रिश्वत लेने के आरोप में ग्रेटर नोएडा के एडीएम भैरपाल सिंह को हटाया, राजस्व परिषद लखनऊ में तैनाती

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे ग्रेटर नोएडा के एडीएम (न्यायिक) भैरपाल सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गौतमबुद्ध नगर से हटा कर तत्काल प्रभाव से राजस्व परिषद लखनऊ से संबद्ध कर दिया है।

मामला ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कलक्ट्रेट का है, जहां तैनाती के दौरान एडीएम भैरपाल सिंह और दो अन्य अधिकारियों पर रिश्वत लेकर काम कराने का आरोप लगाया गया था।

उस समय शिकायतकर्ता देवराज नागर ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि एडीएम ने अनियमित तरीके से रिश्वत लेकर काम कराने का दबाव बनाया था।

कोर्ट के निर्देश पर सूरजपुर कोतवाली में 10 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद शासन ने एडीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

जिला न्यायालय के आदेश के आधार पर धारा 173 (बी) के तहत दर्ज मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, जिसके बाद उनका तबादला लखनऊ कर दिया गया।

