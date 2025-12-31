 जिम्स में 25 हजार के नि:शुल्क इंजेक्शन से बची हार्ट अटैक के मरीज की जान, असाध्य रोग योजना के तहत मिला लाभ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। असाध्य रोग योजना के तहत जिम्स में हार्टअटैक के मरीज को 25 हजार रुपए का निश्शुल्क इंजेक्शन लगाकर जान बचाई। जिम्स के जनरल मेडिसिन विभाग व एस्टेमी केयर नेटवर्क के नोडल अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि सोमवार को रात दो बजे 55 वर्षीय मरीज को भर्ती किया गया था।

मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ईसीजी में मरीज का गंभीर हार्ट अटैक का निदान हुआ। मरीज की हालत लगातार बिगड़ने के कारण उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। मरीज को मानक एसटीईएमआइ उपचार प्रोटोकाल के अनुसार मरीज को इंजेक्शन टेनेक्टेप्लेस से थ्रोम्बोलाइसिस दिया गया। इसकी 25 हजार रुपए कीमत थी।

मरीज को पूरी तरह निश्शुल्क उपलब्ध कराया गया। इलाज के बाद मरीज की हालत में स्पष्ट सुधार हुआ और उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया। उन्होंने बताया कि सीने में दर्द, सांस फूलना, पसीना आना या अचानक बेचैनी को नजरअंदाज न करें। समय पर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरी सलाह लें।