क्या आपके घर में भी लगा है Gas Geyser? बरतें एहतियात वरना कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसें बन जाएंगी खतरा

जागरण संवाददाता नोएडा। सर्दी का मौसम आते ही घरों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग गैस गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम कीमत, जल्दी पानी गर्म होना और बिजली की बचत—यही वजह है कि यह लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन यही गैस गीजर अगर सही तरीके से और सुरक्षित जगह पर इस्तेमाल न किया जाए, तो राहत की जगह जानलेवा मुसीबत बन सकता है।

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गैस गीजर से दम घुटने, बेहोशी आने और करंट लगने से मौत की घटनाएं सामने आई हैं, जिसने लोगों को सतर्क होने की जरूरत की याद दिलाई है।



विशेषज्ञों के मुताबिक, छोटे और बंद बाथरूम में गैस गीजर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूरोलाजिस्ट डाॅ. अमित गुप्ता बताते हैं कि एलपीजी से चलने वाले गैस गीजर को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए।

जब बाथरूम छोटा होता है और हवा आने-जाने की व्यवस्था नहीं होती, तो गैस पूरी तरह नहीं जल पाती। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलने लगती है, जो दिमाग और हृदय के लिए बेहद घातक है। यह गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, इसलिए व्यक्ति को खतरे का अंदाजा भी नहीं लग पाता और कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो सकता है। डाॅक्टरों का कहना है कि गैस गीजर की चपेट में आने से पहले चक्कर आना, घबराहट, झटके आना और अचानक बेहोशी जैसे लक्षण दिखते हैं।