नोएडा में प्रतिबंधित सवा लाख वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर, 232 पर हुई कार्रवाई 

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नोएडा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-4) के प्रतिबंधित सवा लाख वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर है। प्रतर्वतन दल लगातार सख्ती कर रहा है। ग्रेप लगने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले 232 वाहनों पर कार्रवाई की गई। शनिवार को लागू हुए ग्रेप-4 के तहत बीएस 4 के भारी मालवाहक वाहन समेत बीएस 4 से कम श्रेणी के सभी प्रकार के वाहन पर सख्त पाबंदी लगा दी है।

    परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में ग्रेप 4 लागू होने के बाद से वाहनों पर लगे प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब से ग्रेप लागू है, तब से निरंतर कार्रवाई जारी है। इसी माह एक दिसंबर से सोमवार तक 232 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इन वाहनों का ग्रेप की पाबंदियों की पाबंदियों के बाद भी सड़कों पर संचालन किया जा रहा था।

    परिवहन विभाग की पांच प्रवर्तन टीमें निगरानी कर कार्रवाई कर रहीं हैं। विभाग के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल माह से लेकर अब तक कुल 4018 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इनसे कुल चार करोड़ एक लाख 80 हजार रुपए की वसूली करनी थी, जिनसे अब तक एक करोड़ 49 लाख 90 हजार रुपए की वसूली की जा चुकी है। विभाग के अनुसार यह वाहन बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए।

    बीएस 6 श्रेणी और आवश्यक कार्य के लिए वाहनों को छूट

    बता दें, जिले के बीएस 6 श्रेणी के वाहनों पर पूरी तरह से छूट रहेगी। इसके अलावा सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशानुसार इससे कम श्रेणी के वह वाहन जो आवश्यक, आपातकालीन कार्यों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें छूट प्रदान की गई है। नोएडा से सटे सभी दिल्ली के बार्डर पर परिवहन विभाग की टीम सख्त निगरानी कर रही है। यातायात पुलिस का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है।

    समय वाहन- कुल वसूली (लाख में)

    1 अप्रैल से नवंबर तक - 3786 -141.30
    1 दिसंबर से अब तक - 232 - 8.60
    1 अप्रैल से अब तक - 4018 - 149.90

    ग्रेप के तहत प्रतिबंधित वाहनों पर लगातार कार्रवाई जा रही है। प्रवर्तन टीम इसके लिए पूरी तरह से सक्रिय है। दर्जनों वाहनों पर कार्रवाई कर जुर्माना भी किया गया है।


    -

    नंद कुमार, एआटीओ प्रशासन व प्रवर्तन