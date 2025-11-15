कहां जा रहे हो, किससे मिलोगे? घर से कदम निकालते ही आ जाता है मैसेज; फर्जी इंस्टा आईडी से मिल रही धमकी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। 12 अंक के विदेशी नंबर से वॉटसअप पर धमकी भरे मैसेज और इंस्ट्रा पर फर्जी आईडी बनाकर युवक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर लगातार अभद्र पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाज में छवि खराब होने से मानसिक परेशान पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोंडली बांगर निवासी उमेश पंवार के मोबाइल फोन के वॉट्सअप पर 6 फरवरी 2025 से 12 अंकों के विदेश नंबर से धमकी भरे मैसेज आने शुरू हुए थे।

अज्ञात आरोपी उन्हें अपशब्द लिख कर भेज रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने इंस्ट्रा पर उनकी फोटाे लगाकर फर्जी आईडी बना दी। इस पर अश्लील पोस्ट शेयर कर प्रसारित कर रहा है। इससे वह काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि आरोपी उन पर नजर रख रहा है।

घर से बाहर निकलते ही मैसेज आता है, कहां जा रहे हो किससे मिलोगे ? इससे वह काफी परेशान थे। आरोपी ने अब इंस्ट्रा पर एक और आईडी बना दी है। इस पर पीड़ित व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ पोस्ट प्रसारित कर रहा है।

इसमें पीड़ित के कई महिलाओं से संबंध और फ्राड होने की अफवाह फैला रहा है। पीड़ित का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर आरोपी द्वारा लगातार बदनाम किए जाने से वह मानसिक तनाव में हैं। घर से निकलते पर लोग उनको अजीब नजरों से देखते हैं।