Flower Rate: फूलों की कीमतों ने उड़ाए होश, दीपावली पर कमल और गुलाब के दाम में 50 गुने की उछाल

जागरण संवाददाता, नोएडा। दीपावली पर फूल-मालाओं के कीमतों में भारी उछाल आया है। 10 से 20 रुपये में मिलने वाली माला 100 से 500 रुपये तक बिक रही है। इसे खरीदना लोगों को भारी पड़ रहा है। बड़े फूल, छोटे फूल, गुलाब, मोगरा, कमल और गेंदा के फूलों की कीमतों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं।

बताया जा रहा है कि इस वर्ष वर्षा अधिक होने के कारण फूलों की कीमतों में भारी उछाल आया है, इसका असर पर्व पर साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि धनतेरस और दीपावली पर फूल मालाओं की मांग बढ़ने और बाजार में फूल कम होने के कारण अधिक कीमतों में बेचे जा रहे हैं।

प्रतिष्ठानों को सजाने और पूजा के लिए फूल मालाओं की मांग अधिक है। सुबह से ही 500 से 7000 तक की कीमतों में गेंदा के साथ अशोक और चमकनी के डिजाइन वाली माला बिक रही है। अट्टा मार्केट में गुलाब की छोटी माला 80 से 100 रुपये में मिल रही है। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए लोग बाजार में कमल का फूल ढूंढते रहे, काफी मशक्कत के बाद लोगों को मजबूरी के चलते 50 से 60 रुपये में खरीदना पड़ रहा है।

गुलाब के फूलों की कमी गुलाब के फूलों की मालाएं पांच हजार से अधिक के कीमतों में बेची गई। गुलाब के फूलों की पत्तियां गली हुई मिल रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वर्षा से फूलों की फसल खराब होने के कारण दाम बढ़ गए हैं।