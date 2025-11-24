ग्रेटर नोएडा में SIR में लापरवाही पर 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित एसआईआर के काम में लापरवाही पर शनिवार को 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 62-दादरी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही, उदासीनता बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले 32 बीएलओ व एक सुपरवाइजर पर लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 32 के तहत ईकोटेक ग्रेटर नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।