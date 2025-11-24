ग्रेटर नोएडा में SIR में लापरवाही पर 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर पर FIR दर्ज
ग्रेटर नोएडा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर कार्य में लापरवाही करने वाले 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक की और पुनरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिए, साथ ही मतदाता सूची को अद्यतन करने पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संचालित एसआईआर के काम में लापरवाही पर शनिवार को 60 बीएलओ और सात सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 62-दादरी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही, उदासीनता बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले 32 बीएलओ व एक सुपरवाइजर पर लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 32 के तहत ईकोटेक ग्रेटर नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
इसी तरह से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा 61-नोएडा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य में लापरवाही, उदासीनता के साथ साथ उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने वाले 11 बीएलओ व छह सुपरवाइजर के खिलाफ दादरी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई।
वहीं, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 63-विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का कार्य न करने वाले व लापरवाही, उदासीनता के साथ-साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने वाले कुल 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
