जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बवाल, टोल कर्मियों से कहासुनी के बाद हाथापाई

संवाद सहयोग, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार शाम को किसान नेता के भाई से टोल मांगने को लेकर टोल कर्मियों से कहासुनी व मामूली हाथापाई हुई। सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और धरना देकर बैठ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोकल आईडी देखकर क्षेत्रीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग की। किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर तीन थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। उपजिलाधिकारी जेवर ने 10 नवंबर तक मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। लगभग तीन घंटे तक धरना चला। धरने के कारण टोल के एक बूथ की लाइन बंद रही। अन्य लेन से वाहन गुजरते रहे।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता पवन खटाना के भाई किसी काम से बृहस्पतिवार शाम को यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा की ओर जा रहे थे। जेवर टोल प्लाजा पर पहुंचकर उन्होंने टोलकर्मी से गाड़ी का निकालने का मैसेज होने की बात कही।

टोल कर्मी ने मैसेज आने से इंकार कर दिया और मैसेज आने तक गाड़ी को हटाकर लाइन खाली करने को कहा गया। इसी बात को लेकर दोनों पंखों तीखी नोकझोंक हो गई। सूचना पर किसान नेता व संगठन के कार्यकर्ता जेवर टोल प्लाजा पर पहुंच गए। जानकारी होने पर कुछ ही समय यूनियन के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी। कार्यकर्ताओं ने 64.7 प्रतिशत बढ़ा मुआवजा व 10 प्रतिशत विकसित भूखंड के अलावा लोकल आईडी देखकर क्षेत्रीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया।