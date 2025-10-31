Language
    जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बवाल, टोल कर्मियों से कहासुनी के बाद हाथापाई

    By Dharmendra Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा पर किसान नेता के भाई और टोल कर्मियों के बीच टोल को लेकर विवाद हो गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और लोकल आईडी पर टोल फ्री करने की मांग की। उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रशासन यमुना प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य योजना बना रहा है, जिससे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को टोल फ्री किया जा सके।  

    संवाद सहयोग, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार शाम को किसान नेता के भाई से टोल मांगने को लेकर टोल कर्मियों से कहासुनी व मामूली हाथापाई हुई। सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया और धरना देकर बैठ गए।

    लोकल आईडी देखकर क्षेत्रीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग की। किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर तीन थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। उपजिलाधिकारी जेवर ने 10 नवंबर तक मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। लगभग तीन घंटे तक धरना चला। धरने के कारण टोल के एक बूथ की लाइन बंद रही। अन्य लेन से वाहन गुजरते रहे।

    भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता पवन खटाना के भाई किसी काम से बृहस्पतिवार शाम को यमुना एक्सप्रेस वे से आगरा की ओर जा रहे थे। जेवर टोल प्लाजा पर पहुंचकर उन्होंने टोलकर्मी से गाड़ी का निकालने का मैसेज होने की बात कही।

    टोल कर्मी ने मैसेज आने से इंकार कर दिया और मैसेज आने तक गाड़ी को हटाकर लाइन खाली करने को कहा गया। इसी बात को लेकर दोनों पंखों तीखी नोकझोंक हो गई।

    सूचना पर किसान नेता व संगठन के कार्यकर्ता जेवर टोल प्लाजा पर पहुंच गए। जानकारी होने पर कुछ ही समय यूनियन के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी। कार्यकर्ताओं ने 64.7 प्रतिशत बढ़ा मुआवजा व 10 प्रतिशत विकसित भूखंड के अलावा लोकल आईडी देखकर क्षेत्रीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया।

    वहीं, कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एसीपी सार्थक सेंगर को जेवर के अलावा रबूपुरा व दनकौर कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। सूचना पर पहुंचे उपजिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह ने किसान नेताओं से वार्ता की। लोकल आईडी के आधार पर टोल फ्री की मांग पर 10 नवंबर से पूर्व यमुना प्राधिकरण व जेपी इंफ्राटेक के अधिकारियों से किसान नेताओं की वार्ता कराकर उचित व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया।

    इसके बाद शाम नौ बजे करीब तीन घंटा तक चले धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा की गई।विभिन्न किसान संगठनों द्वारा लगातार लोकल आइडी के आधार पर टोल फ्री करने की मांग पर प्रशासन ने यमुना प्राधिकरण से मिलकर कार्य योजना तैयार कर ली है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पास भी बनाने की सूची भी तैयार की जा रही है। जिससे शुरू में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को टोल फ्री होने की संभावना है।