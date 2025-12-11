ग्रेटर नोएडा में फर्जी क्लीनिक का भंडाफोड़, प्रसव तक करा रही थी महिला; क्लीनिक सीज

संस, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में लंबे समय से एक फर्जी क्लीनिक चलाने का मामला सामने आया है। कस्बा निवासी रोहित चौहान की शिकायत पर बुधवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर क्लीनिक को सीज कर दिया। टीम को मौके से मेडिकल से संबंधित कई सामान मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने क्लीनिक संचालक महिला अनीता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भेजी गई टीम के सदस्य और नोडल अधिकारी डा. रविंद्र कुमार ने शिकायत में कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिलासपुर कस्बे में बिना योग्यता के एक महिला फर्जी क्लीनिक चला रही है। जांच के दौरान यह बात सत्य पाई गई। टीम ने सभी उपकरणों को कब्जे में लेकर क्लीनिक को जांच करने तक बंद करा दिया है।

अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला न केवल सामान्य रोगों का इलाज करती थी, बल्कि प्रसव (डिलीवरी) जैसे संवेदनशील कार्य भी करती थी, जो स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पूरी तरह अवैध और खतरनाक है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्लीनिक कई माह से चल रहा था और कई महिलाएं प्रसव के लिए यहां आती थीं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस तरह के फर्जी क्लीनिक आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ करते हैं, इसलिए मामले की विस्तृत जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।