दादरी: बरात चढ़त में हर्ष फायरिंग में छात्र को लगी गोली, दूल्हे समेत सात पर FIR; 11 दिन में दूसरी घटना

संस जागरण, दादरी। जारचा कोतवाली क्षेत्र में बरात चढ़त में 11 दिन के अंदर हर्ष फायरिंग की दूसरी घटना सामने आई है। हर्ष फायरिंग में पैर में गोली लगने से कक्षा 11वीं का छात्र घायल हो गया। उसे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना को स्वत: संज्ञान लेकर दूल्हे और उसके पिता समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया नरौली गांव निवासी अजीत नागर की बेटी की बुधवार रात लोनी के मेवला भट्टी गांव से बरात आई थी। शादी के दौरान दूल्हे निखिल बैसला की चढ़त में एक युवक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। नरौली निवासी सत्ते का 16 वर्षीय पुत्र तनिष्क उर्फ कालू भी चढ़त देख रहा था। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली तनिष्क के पैर में जा लगी। इससे वह गंभीर घायल हो गया। छात्र को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।

लाइसेंसी या अवैध असलहा से फायरिंग की? स्वजन का कहना है कि गोली पैर की हड्डी में फंसी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बरातियों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। हर्ष फायरिंग करने वाला आरोपित दूल्हे का करीबी बताया जा रहा है। एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया दूल्हे निखिल और उसके पिता समेत सात नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के वीडियो से आरोपितों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। लाइसेंसी या अवैध असलहा से फायरिंग की गई, यह भी पता लगाया जा रहा है।