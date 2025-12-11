Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में Asian Paints के CEO और मैनेजर समेत पांच पर एफआईआर, डीलरशिप देने के नाम पर की धोखाधड़ी!

    By Gajendra Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एशियन पेंट्स के सीईओ, मैनेजर समेत पांच पर 7.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने डीलरशिप के नाम पर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एशियन पेंट्स लिमिटेड के सीईओ और मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ 7.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सूरजपुर निवासी पीड़ित ने आरोपियों पर एशियन पेंट्स की डीलरशिप देने के नाम पर रुपये ठगने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के तिलपता निवासी राजकुमार की पत्नी कविता की शाप कस्बा में है। उनकी पत्नी ने एशियन पेंट्स की डीलर शिप के लिए टोल फ्री नंबर पर बात की थी। कंपनी के प्रतिनिधियों के कहने पर 26 जनवरी को ईमेल से आनलाइन आवेदन किया। मांगे गए कागजात भी मेल से भेज दिए।

    आठ अप्रैल को एशियन पेंट्स के रिलेशनशिप मैनेजर ने कविता को काॅल कर बताया कि डीलरशिप के लिए किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया है। मैनेजर के बताए अनुसार कंपनी की तरफ से दिए गए अकाउंट में 49,999 रुपए जमा करा दिए। आरोप है कि एशियन पेंट्स के डायरेक्टर अमित सिंघल ने ईमेल से एक लेटर भेज कर चार लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पर लुभावने आफर मिलने की बात कही।

    उक्त राशि जमा करने के बाद माल की डिलीवरी के लिए एशियन पेंट्स के अधिकारियों ने और 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़िता ने तीन लाख की ही व्यवस्था होने की बात कहते हुए जमा कर दिए। इसके बाद भी तय समय सीमा में आरोपियों ने माल की डिलीवरी नहीं भेजी। दोबारा संपर्क करने पर आरोपी और रुपये की मांग करने लगे।

    तब पीड़िता को ठगी का एहसास हुआ। परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कासना स्थिति एशियन पेंट्स के डायरेक्टर एवं सीईओ अमित सिंघल, अज्ञात जनरल मैनेजर, मैनेजर मयंक अग्रवाल, अमित कुमार व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्या से जूझ रहे 300 परिवार, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी