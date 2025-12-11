नोएडा में Asian Paints के CEO और मैनेजर समेत पांच पर एफआईआर, डीलरशिप देने के नाम पर की धोखाधड़ी!

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एशियन पेंट्स लिमिटेड के सीईओ और मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ 7.5 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सूरजपुर निवासी पीड़ित ने आरोपियों पर एशियन पेंट्स की डीलरशिप देने के नाम पर रुपये ठगने का आरोप लगाया है।

सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के तिलपता निवासी राजकुमार की पत्नी कविता की शाप कस्बा में है। उनकी पत्नी ने एशियन पेंट्स की डीलर शिप के लिए टोल फ्री नंबर पर बात की थी। कंपनी के प्रतिनिधियों के कहने पर 26 जनवरी को ईमेल से आनलाइन आवेदन किया। मांगे गए कागजात भी मेल से भेज दिए।

आठ अप्रैल को एशियन पेंट्स के रिलेशनशिप मैनेजर ने कविता को काॅल कर बताया कि डीलरशिप के लिए किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया है। मैनेजर के बताए अनुसार कंपनी की तरफ से दिए गए अकाउंट में 49,999 रुपए जमा करा दिए। आरोप है कि एशियन पेंट्स के डायरेक्टर अमित सिंघल ने ईमेल से एक लेटर भेज कर चार लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पर लुभावने आफर मिलने की बात कही।

उक्त राशि जमा करने के बाद माल की डिलीवरी के लिए एशियन पेंट्स के अधिकारियों ने और 10 लाख रुपए की मांग की। पीड़िता ने तीन लाख की ही व्यवस्था होने की बात कहते हुए जमा कर दिए। इसके बाद भी तय समय सीमा में आरोपियों ने माल की डिलीवरी नहीं भेजी। दोबारा संपर्क करने पर आरोपी और रुपये की मांग करने लगे।