    ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्या से जूझ रहे 300 परिवार, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:33 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22D में रहने वाले करीब 300 परिवार बिजली की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। YEIDA और बिजली निगम से कई शिकायतें करने के बावजूद, ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, दनकौर। यीडा क्षेत्र में लाखों रुपये के फ्लैट खरीदकर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सेक्टर 22 डी की सोसायटी में रहने वाले लोग काफी समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। प्राधिकरण से लेकर विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

    विद्युत निगम और यीडा अधिकारी बिजली समस्या को एक दूसरे के पल्ले में डाल रहे हैं। सोसायटी में कुल लगभग 7000 फ्लैट बने हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण फ्लैट पर कब्जा मिलने के बावजूद लोग उसमें रहने को तैयार नहीं है। महज 300 परिवार ही निवास कर रहे हैं।

    सोसायटी में रहने वालों की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए 400 केवीए के कुल 21 ट्रांसफार्मर लगने हैं। इनमें 8 ट्रांसफार्मर करीब एक माह से खराब है। केवल 13 ट्रांसफार्मर ही काम कर रहे हैं। जिसके कारण कई फ्लैटों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। निवासियों का आरोप है कि बिजली निगम कम वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति करता है। जिसके कारण निवासियों को समस्या हो रही है। सोसायटी में अधिकांश लिफ्ट खराब हैं। निवासियों को सीढ़ियों से हाईराइज सोसायटी की 10 वीं मंजिल तक जाना पड़ रहा है।

    शिकायतों की अनदेखी को लेकर निवासियों में यीडा और विद्युत निगम के खिलाफ जबरदस्त रोष है। उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई पहल नहीं हो रही है। इसी वजह से दूसरे लोग फ्लैट खरीदने के बावजूद उसमें रहने को तैयार नहीं है। फ्लैटों में सीपेज की समस्या गंभीर है। सीपेज के कारण कमरों की दीवारें क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं। सुरक्षा की कमी के कारण चोरों ने ट्रांसफार्मर से तांबे की पत्ती चोरी कर ली गई हैं। इस वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होती रहती है।



    सोसायटी में लिफ्ट खराब हैं, जिस कारण हाईराइज सोसायटी में उपरी तल के फ्लैट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई बार चलती हुई लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है।


    -

    शशांक श्रीवास्तव, निवासी

    फ्लैटों में सीपेज की समस्या बढ़ गई है। पानी की लाइन में कई जगह लीकेज है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सीपेज के कारण कमरों की दीवारें जर्जर हो जाएंगी।


    -

    अरविंद शर्मा, निवासी


    सोसायटी में समस्याओं का अंबार है। बिजली की समस्या अधिक गंभीर है। बिजली निगम और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी समस्या के समाधान के लिए गंभीर नहीं हैं।


    -

    - राकेश त्रिपाठी, सेक्टर 22डी एसोसिएशन अध्यक्ष

    सोसायटी में विद्युत आपूर्ति बाधित नही है, सभी फ्लैट्स तक लाइट पहुंच रही है। जो ट्रांसफार्मर खराब हैं, वह यमुना प्राधिकरण ने लगाए गए हैं। सेक्टर 22डी में विद्युत उपकेंद्र बन चुका है, जल्द ही हैंडओवर हो जाएगा। इसके बाद विद्युत आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी।


    -

    - अजय गुप्ता, विद्युत उपखंड अधिकारी, दनकौर

    तीन दिन पहले ही सेक्टर 22 डी में सोसायटी का निरीक्षण और वहां रह रहे लोगाें से बातचीत की थी, लोगों ने कोई गंभीर समस्या नहीं बताई। एक-दो छोटी समस्याएं हैँ, जिनका समाधान जल्द कर दिया जाएगा। बिजली की समस्या का समाधान विद्युत निगम करेगा। लाइन में कुछ खराबी के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ था, जब यह समस्या हल हो चुकी है।


    -

    राजेंद्र भाटी, महाप्रबंधक यमुना प्राधिकरण

    सोसायटी में काफी समय से विद्युत आपूर्ति की समस्या है। एक माह में यह समस्या अधिक गंभीर हो गई है। सोसायटी में रहना मुश्किल हो रहा है। शिकायतों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाया है।


    -

    किशोर चंद डुंगरियाल, निवासी