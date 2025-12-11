ग्रेटर नोएडा में बिजली समस्या से जूझ रहे 300 परिवार, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे अधिकारी

संवाद सहयोगी, दनकौर। यीडा क्षेत्र में लाखों रुपये के फ्लैट खरीदकर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सेक्टर 22 डी की सोसायटी में रहने वाले लोग काफी समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। प्राधिकरण से लेकर विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

विद्युत निगम और यीडा अधिकारी बिजली समस्या को एक दूसरे के पल्ले में डाल रहे हैं। सोसायटी में कुल लगभग 7000 फ्लैट बने हैं। सुविधाओं के अभाव के कारण फ्लैट पर कब्जा मिलने के बावजूद लोग उसमें रहने को तैयार नहीं है। महज 300 परिवार ही निवास कर रहे हैं।

सोसायटी में रहने वालों की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए 400 केवीए के कुल 21 ट्रांसफार्मर लगने हैं। इनमें 8 ट्रांसफार्मर करीब एक माह से खराब है। केवल 13 ट्रांसफार्मर ही काम कर रहे हैं। जिसके कारण कई फ्लैटों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। निवासियों का आरोप है कि बिजली निगम कम वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति करता है। जिसके कारण निवासियों को समस्या हो रही है। सोसायटी में अधिकांश लिफ्ट खराब हैं। निवासियों को सीढ़ियों से हाईराइज सोसायटी की 10 वीं मंजिल तक जाना पड़ रहा है।