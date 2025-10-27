डेढ़ करोड़ का पोर्टफोलियो दिखाकर ठगे 80 लाख, शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का लालच देकर इंजीनियर को ठगा
नोएडा के सेक्टर 142 में रहने वाले एक सेवानिवृत्त इंजीनियर प्रेम नारायण को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने 80 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने वॉट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और एक ऐप पर निवेश करने के लिए कहा। शुरुआत में मुनाफा हुआ, लेकिन बाद में ठगों ने और पैसे मांगे और संपर्क तोड़ दिया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। साइबर ठगों ने सेक्टर 142 के रहने वाले बुजुर्ग इंजीनियर से शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर 80 लाख रुपये ठग लिए। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा सेक्टर 142 में रहने वाले प्रेम नारायण एक आईटी कंपनी कार्यालय से सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। वह शेयर बाजार में भी रुचि रखते हैं। अगस्त में वाॅट्सएप नंबर पर एक ठग का मैसेज आया। उसने खुद को शेयर बाजार का अनुभव होने का दावा किया। खुद के दिशा निर्देशन में निवेश करने पर शत प्रतिशत 15-20 प्रतिशत का मुनाफा होने का दावा किया। प्रेम को एक वाॅट्सग्रुप पर जोड़ा।
उसमें जुड़े लोग हर दिन मुनाफा होने का दावा करते। इसी बीच ठग ने एक एप पर पंजीकरण कराकर छोटा-छोटा निवेश करने पर जोर दिया। प्रेम ने रकम लगाई तो एक देा दिनों में ही मुनाफा हो गया। प्रेम ने रकम निकलाकर बैंक खाते में ट्रांसफर की तो ठग पर विश्वास हो गया। फिर क्या था। जैसे-जैसे ठग कहते जाते। वैसे-वैसे प्रेम ठगों के बताए बैंक खाते में रकम भेज देते।
प्रेम ने तीन अक्टूबर तक कई बार में 80 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। एप पर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का पोर्टफोलियाे दिखने लगा। उन्होंने मुनाफे समेत रकम निकालनी चाही तो ठगाें कर समेत कई मद के रूप में और रकम जमा कराने को बोला। रकम नहीं देने पर ठगों ने संपर्क तोड़ लिया, लेकिन तब तक वह अपनी जमा पूंजी ठगों को दे चुके थे।
पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर थाना पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में शामिल बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।