नोएडा में सेक्टर 74 की नॉर्थ आई सोसायटी की आठवीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, दो युवक हिरासत में

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 74 स्थित नार्थ आई सोसायटी की आठवीं मंजिल की बालकनी से रविवार को एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक अपने दोस्तों से मिलने के लिए सोसायटी में आया था। पुलिस दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

अलीगढ़ के हरदुआगंज का रहने वाले शुभम कुमार की दोस्ती छह माह पहले आनलाइन एप के माध्यम से एक ग्रुप के सात-आठ युवकों से हुई थी। सभी ने शनिवार को सेक्टर 74 स्थित नार्थ आइ सोसायटी के एक फ्लैट में मिलने की योजना बनाई थी। फ्लैट को शार्ट स्टे के रूप में किराये पर लिया गया था। सभी शनिवार को फ्लैट पर पहुंचे थे।

रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे शुभम कुमार आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने से लहूलुहान हो गया। सुरक्षा गार्ड ने समेत अन्य लोगों ने शुभम को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां पर शुभम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि फ्लैट में रुके पांच-छह युवक रात में ही चले गए थे।