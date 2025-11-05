चुनाव ड्यूटी में लापरवाही करने पर गिरी गाज, 15 अधिकारियों और 130 बीएलओ का वेतन रोका; एफआईआर भी होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। कई अधिकारियों और बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र प्राप्त करने के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया था। इस लापरवाही के चलते तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक अधिकारियों, बीएलओ और सुपरवाइजरों का वेतन रोकने और मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है।
चार नवंबर से चार दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्रों का वितरण एवं प्राप्ति का कार्य संकलन का कार्य शुरू हुआ है। जिसके समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने के मामले को जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने गंभीरता से किया है।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ एवं सुपरवाइजरों द्वारा तहसील से गणना प्रपत्र प्राप्त करने के बाद काम शुरू नहीं किया है।
इस लापरवाही के कारण तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 130 बीएलओ एवं 13 सुपरवाइजरों का वेतन रोकने और मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।