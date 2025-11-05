सैंथली हत्याकांड का आरोपी पकड़ना ही नोएडा पुलिस काे पड़ गया भारी, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड; थाना प्रभारी भी नपे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के दिन सैंथली गांव में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले में 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हत्यारोपी सचिन को दबोचना पुलिस टीम को भारी पड़ गया। वकीलों के नाराजगी जताने पर अलीगढ़ कोर्ट के संज्ञान के बाद पुलिस अधिकारियों ने जारचा कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर करने के साथ छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ज्ञात हो कि दीपावली के दिन सैंथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में चाचा अजयपाल भाटी व भतीजे दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली से अजयपाल का आठ वर्षीय पोते समेत दो पड़ोसी सत्यपाल व राजीव भी घायल हो गए थे।

पीड़ित स्वजन ने सैंथली गांव के प्रिंस भाटी, जितेंद्र, बोबी तोंगड व मनोज नागर समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रिंस भाटी ने बुलंदशहर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि उसके साथी सादुल्लापुर गांव निवासी मनोज नागर ने गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस मनोज के खिलाफ पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। मुख्य आरोपियों के कोर्ट में सरेंडर को लेकर जारचा कोतवाली पुलिस की किरकिरी होना शुरू हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मामले में दो और हत्यारोपी सचिन व बाॅबी अलीगढ़ कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं।

जारचा पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए हत्यारोपी सचिन व बाॅबी को पकड़ने के लिए बृहस्पतिवार को अलीगढ़ पहुंची थी, हत्यारोपियों को घेरकर दबोचने की कोशिश की, लेकिन यह दांव भी जारचा पुलिस पर भारी पड़ गया। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान पुलिस व वकीलों के बीच खींचतान हो गई थी। पुलिस की टीम धक्कामुक्की के बीच सचिन को खींचकर साथ ले आई थीं जबकि बाॅबी ने भागकर गैंगस्टर कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था।