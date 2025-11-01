आरडब्ल्यूए सेक्टर-40 के सहयोग से यह कार्यक्रम सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में हुआ। इसमें विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि आजकल मोबाइल लोगों के जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। इस वजह से इससे जुड़े अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। इनसे बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इस दौरान एक्सपर्ट ने उन्हें फेक जॉब स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम के प्रति सचेत करते हुए कार्यक्रम का महत्व बताया।

डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान चला रहा है। इसके तहत 1 नवंबर (शनिवार) को नोएडा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें उनको डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई।

विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को साइबर क्राइम से सतर्क करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कैमर्स आपके सोशल मीडिया या गूगल अकाउंट को निशाना बनाते हैं। उनसे बचने के लिए उसका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। किसी गाने या कविता की लाइन से भी पासवर्ड बताया जा सकता है। साथ ही उन्होंने फिशिंग लिंक्स के बारे में बताते हुए उन पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी।

विश्‍वास न्‍यूज की सीनियर सब एडिटर ज्योति कुमारी ने कार्यक्रम में लोगों को स्कैम के तरीके बताते हुए कहा कि त्योहारों के मौके पर अक्सर साइबर अपराधी लोगों को लुभावने मैसेज के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इन पर क्लिक करते ही यूजर का निजी डाटा स्कैमर्स के पास चला जाता है, जिसका दुरुपयोग कर वे आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फेक लोन ऐप स्कैम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोन लेने के लिए आरबीआई द्वारा जारी रजिस्टर्ड ऐप्स की लिस्ट चेक कर लें।