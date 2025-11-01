जागरण-डिजीकवच अभियान: नोएडा के वरिष्ठ नागरिकों को दिया डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण
दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा' अभियान के तहत देश भर में प्रशिक्षण दे रहे हैं। 20 राज्यों के 30 शहरों में सेमिनार हो रहे हैं, जहां लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। गूगल का डिजीकवच अभियान भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता बढ़ा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान चला रहा है। इसके तहत 1 नवंबर (शनिवार) को नोएडा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें उनको डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई।
आरडब्ल्यूए सेक्टर-40 के सहयोग से यह कार्यक्रम सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में हुआ। इसमें विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि आजकल मोबाइल लोगों के जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। इस वजह से इससे जुड़े अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। इनसे बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इस दौरान एक्सपर्ट ने उन्हें फेक जॉब स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम के प्रति सचेत करते हुए कार्यक्रम का महत्व बताया।
विश्वास न्यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को साइबर क्राइम से सतर्क करने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कैमर्स आपके सोशल मीडिया या गूगल अकाउंट को निशाना बनाते हैं। उनसे बचने के लिए उसका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। किसी गाने या कविता की लाइन से भी पासवर्ड बताया जा सकता है। साथ ही उन्होंने फिशिंग लिंक्स के बारे में बताते हुए उन पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी।
विश्वास न्यूज की सीनियर सब एडिटर ज्योति कुमारी ने कार्यक्रम में लोगों को स्कैम के तरीके बताते हुए कहा कि त्योहारों के मौके पर अक्सर साइबर अपराधी लोगों को लुभावने मैसेज के साथ फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। इन पर क्लिक करते ही यूजर का निजी डाटा स्कैमर्स के पास चला जाता है, जिसका दुरुपयोग कर वे आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने फेक लोन ऐप स्कैम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोन लेने के लिए आरबीआई द्वारा जारी रजिस्टर्ड ऐप्स की लिस्ट चेक कर लें।
इस दौरान सेक्टर-40 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष तिलक राज ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए दैनिक जागरण को धन्यवाद दिया और ऐसे कार्यक्रम को समय की जरूरत बताया।
2 नवंबर को दिल्ली में सेमिनार
2 नवंबर को दिल्ली के इंदरपुरी में स्थित आर्य समाज मंदिर में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इंदरपुरी के सीनियर सिटिजन फोरम के सहयोग से हो रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 12:30 बजे से होगी।
कार्यक्रम के बारे में
'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
