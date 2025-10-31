जागरण-डिजीकवच अभियान: गुरुग्राम-फरीदाबाद में सीनियर्स को दिया ऑनलाइन सुरक्षा टिप्स, अब नोएडा में होगा सेमिनार

डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल ने अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" के तहत हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए शुक्रवार को एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ने भी सहयोग किया। वेबिनार में वरिष्‍ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए।



विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि साल दर साल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधी अधिक निशाना बनाते हैं। वेबिनार में प्रतिभागियों को बताया गया कि ऑनलाइन स्कैम्स कितनी तरह के होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। इस दौरान एक्सपर्ट ने उन्हें फेक जॉब स्कैम और फेक लोन स्कैम के प्रति सचेत किया।



वेबिनार की शुरुआत करते हुए विश्‍वास न्‍यूज के डिप्‍टी एडिटर शरद अस्‍थाना ने अभियान के बारे में विस्‍तार से बताया। उन्‍होंने प्रतिभागियों को अपने ईमेल और सोशल मीडिया पासवर्ड को मजबूत और सुरक्षित रखने के उपाय बताए। उन्‍होंने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचाने से लिए मजबूत पासवर्ड बनाने पर जोर दिया।