जागरण-डिजीकवच अभियान: गुरुग्राम-फरीदाबाद में सीनियर्स को दिया ऑनलाइन सुरक्षा टिप्स, अब नोएडा में होगा सेमिनार
जागरण-डिजीकवच अभियान के अंतर्गत गुरुग्राम और फरीदाबाद में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के टिप्स दिए गए। अब ऐसा ही एक सेमिनार नोएडा में आयोजित होगा। इस अभियान का उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स को साइबर अपराध से बचाना और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना है।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल ने अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी" के तहत हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुक्रवार को एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ने भी सहयोग किया। वेबिनार में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए।
विश्वास न्यूज के प्रशिक्षकों ने बताया कि साल दर साल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराधी अधिक निशाना बनाते हैं। वेबिनार में प्रतिभागियों को बताया गया कि ऑनलाइन स्कैम्स कितनी तरह के होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। इस दौरान एक्सपर्ट ने उन्हें फेक जॉब स्कैम और फेक लोन स्कैम के प्रति सचेत किया।
वेबिनार की शुरुआत करते हुए विश्वास न्यूज के डिप्टी एडिटर शरद अस्थाना ने अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने ईमेल और सोशल मीडिया पासवर्ड को मजबूत और सुरक्षित रखने के उपाय बताए। उन्होंने गूगल अकाउंट को हैक होने से बचाने से लिए मजबूत पासवर्ड बनाने पर जोर दिया।
विश्वास न्यूज की सीनियर एडिटर उर्वशी कपूर ने प्रतिभागियों को डिजिटल सुरक्षा के टिप्स देते हुए उन्हें ऑनलाइन सेफ रहने के तरीकों के बारे में बताया। इसके अलावा, उन्होंने एआई की मदद से होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्कैमर्स एआई टूल्स की मदद से डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें मुनाफे का लालच देकर किसी प्लेटफॉर्म में पैसे लगाने को कहते हैं।
कपूर ने बताया कि अगर कोई आपसे फटाफट पैसे लगाने या ट्रांसफर करने की बात कहें तो रुक जाएं और उसे डबल चेक करें। ऐसा करके फ्रॉड से बचा सकता है। साथ ही उन्होंने फिशिंग लिंक्स को पहचानने के तरीके भी बताए।
ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के फाउंडर सैंडी खांडा ने "वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा : सच के साथी" अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से वरिष्ठ नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने इस जानकारी को अपने परिचितों व अन्य लोगों के साथ शेयर करने का वादा भी किया।
एक नवंबर को नोएडा में सेमिनार
एक नवंबर को नोएडा के सेक्टर 40 के कम्युनिटी सेंटर में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा।
कार्यक्रम के बारे में
'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत दैनिक जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
हरियाणा के अलावा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य लोगों को फ्रॉड और स्कैम के प्रति जागरूक करना है।
