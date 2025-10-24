Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाेएडा में पांच दिन में डेंगू के 27 केस आए सामने, लार्वा मिलने पर पांच लोगों को थमाया नोटिस

    By Sumit Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    नोएडा में दीपावली की छुट्टियों के दौरान डेंगू के 27 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जनवरी से अब तक कुल 539 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है, क्योंकि इससे डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा रहता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला मलेरिया विभाग के आंकड़ों में अभी तक डेंगू के 539 केस हुए।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वास्थ्य विभाग को दीपावली और भैया दूज की छुट्टी के दौरान जनपद में डेंगू के 27 केस मिले हैं। विभाग ने सभी मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि, किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आशा वर्कर्स ने सभी मरीजों के घर और आसपास क्षेत्रों में साफ-सफाई व बचाव के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। विभाग के रिकार्ड में जनवरी से अभी तक कुल 539 केस पंजीकृत हुए हैं।

    विभाग को डेंगू के सबसे ज्यादा केस अगस्त और सितंबर में मिले हैं जबकि मौसम में बदलाव के चलते इन दिनों मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। दीपावली गोवर्धन और भैया दूज की छुट्टियों के कारण अधिकारी मरीजों का आंकड़ा एकत्रित नहीं कर पाए थे।

    शुक्रवार को 27 डेंगू मरीजों की रिपोर्ट मिली। जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा ने बताया कि डेंगू का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन, लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। सभी को अपने घर या आसपास पानी एकत्रित न होने दें।

    इससे डेंगू का लार्वा पनपने की संभावना रहती है। अभियान के तहत टीम ने रायपुर, तिगरी, सोहरखा में पांच नोटिस दिए हैं। जिम्मेदारों को दोबारा लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।

    यह भी पढ़ें- नवजात को गलत इंजेक्शन, हथेली में गैंग्रीन; नोएडा में डॉक्टरों की लापरवाही से काटनी पड़ेगी मासूम की हथेली