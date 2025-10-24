नाेएडा में पांच दिन में डेंगू के 27 केस आए सामने, लार्वा मिलने पर पांच लोगों को थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वास्थ्य विभाग को दीपावली और भैया दूज की छुट्टी के दौरान जनपद में डेंगू के 27 केस मिले हैं। विभाग ने सभी मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि, किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आशा वर्कर्स ने सभी मरीजों के घर और आसपास क्षेत्रों में साफ-सफाई व बचाव के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। विभाग के रिकार्ड में जनवरी से अभी तक कुल 539 केस पंजीकृत हुए हैं। विभाग को डेंगू के सबसे ज्यादा केस अगस्त और सितंबर में मिले हैं जबकि मौसम में बदलाव के चलते इन दिनों मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। दीपावली गोवर्धन और भैया दूज की छुट्टियों के कारण अधिकारी मरीजों का आंकड़ा एकत्रित नहीं कर पाए थे।