नाेएडा में पांच दिन में डेंगू के 27 केस आए सामने, लार्वा मिलने पर पांच लोगों को थमाया नोटिस
नोएडा में दीपावली की छुट्टियों के दौरान डेंगू के 27 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जनवरी से अब तक कुल 539 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है, क्योंकि इससे डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा रहता है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वास्थ्य विभाग को दीपावली और भैया दूज की छुट्टी के दौरान जनपद में डेंगू के 27 केस मिले हैं। विभाग ने सभी मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि, किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं है।
आशा वर्कर्स ने सभी मरीजों के घर और आसपास क्षेत्रों में साफ-सफाई व बचाव के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। विभाग के रिकार्ड में जनवरी से अभी तक कुल 539 केस पंजीकृत हुए हैं।
विभाग को डेंगू के सबसे ज्यादा केस अगस्त और सितंबर में मिले हैं जबकि मौसम में बदलाव के चलते इन दिनों मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। दीपावली गोवर्धन और भैया दूज की छुट्टियों के कारण अधिकारी मरीजों का आंकड़ा एकत्रित नहीं कर पाए थे।
शुक्रवार को 27 डेंगू मरीजों की रिपोर्ट मिली। जिला मलेरिया विभाग की अधिकारी श्रुतिकीर्ति वर्मा ने बताया कि डेंगू का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन, लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। सभी को अपने घर या आसपास पानी एकत्रित न होने दें।
इससे डेंगू का लार्वा पनपने की संभावना रहती है। अभियान के तहत टीम ने रायपुर, तिगरी, सोहरखा में पांच नोटिस दिए हैं। जिम्मेदारों को दोबारा लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।
