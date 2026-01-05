डिलीवरी ब्वॉय बन ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में घुसा युवक, फायर पाइप चोरी कर ले जाता पकड़ा गया
एक युवक ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसायटी में डिलीवरी ब्वॉय बनकर घुसा। उसने एक टावर से आग बुझाने वाले फायर पाइप काटे और बैग में भरकर ले जान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्स वुड सोसायटी में रविवार को डिलीवरी ब्वॉय बनकर एक युवक सोसायटी के अंदर घुसा।
युवक ने सोसायटी के एक टावर में आग बुझाने के लिए लगे फायर पाइप को काटा और बैग में भरकर ले जाने लगा। युवक पर निवासियों की नजर पड़ गई। बैग की तलाशी ली तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।
युवक के बैग में चार पाइप के टुकड़े मिले। निवासियों का कहना है कि इससे पहले भी युवक को चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है। सोसायटी के लोगों ने बताया कि सोसायटी के हर टावर में फ्लोर पर आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेड सिस्टम लगे हैं। रविवार को सोसायटी के लोगों ने टावर डी में एक युवक को बैग में भारी सामान ले जाते देखा।
इस पर उन्हें शक होने पर पकड़ा। आरोप है कि युवक के बैग से काटे हुए चार पाइप मिले। युवक मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड को आनलाइन डिलीवरी करने वाला डिलीवरी ब्वॉय बताकर आया था। उसने डी-वन टावर में डिलीवरी देने की बात कही थी।
