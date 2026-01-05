डिलीवरी ब्वॉय बन ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में घुसा युवक, फायर पाइप चोरी कर ले जाता पकड़ा गया 

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की आम्रपाली गोल्फ होम्स एंड किंग्स वुड सोसायटी में रविवार को डिलीवरी ब्वॉय बनकर एक युवक सोसायटी के अंदर घुसा। युवक ने सोसायटी के एक टावर में आग बुझाने के लिए लगे फायर पाइप को काटा और बैग में भरकर ले जाने लगा। युवक पर निवासियों की नजर पड़ गई। बैग की तलाशी ली तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।

युवक के बैग में चार पाइप के टुकड़े मिले। निवासियों का कहना है कि इससे पहले भी युवक को चोरी करते हुए पकड़ा जा चुका है। सोसायटी के लोगों ने बताया कि सोसायटी के हर टावर में फ्लोर पर आग बुझाने के लिए फायर हाइड्रेड सिस्टम लगे हैं। रविवार को सोसायटी के लोगों ने टावर डी में एक युवक को बैग में भारी सामान ले जाते देखा।