दिल्ली-NCR में चोरी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को बनाते थे निशाना

जागरण संवाददाता, नोएडा। एनसीआर की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों का शटर तोड़कर बैटरी, तार समेत कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का नोएडा फेज वन थाना पुलिस ने बुधवार को पर्दाफाश किया। सरगना समेत दो बदमाशों को सेक्टर चार से दबोचा। कार, चोरी का सामान व उपकरण बरामद हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में लगातार पकड़े जाने पर उसने वारदात करने के लिए गाजियाबाद व नोएडा को चुना। दिल्ली से वारदात करने आने के दौरान बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों 50 से ज्यादा चोरी कर चुके हैं। पुलिस आरोपित के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।

नोएडा फेज वन थाना पुलिस बुधवार को सेक्टर चार में चेकिंग कर रही थी। कार सवार दो संदिग्ध पुलिस टीम को देखकर बच निकलने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों को कार समेत दबोच लिया। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपितों की पहचान गाजियाबाद लोनी के नसबंदी कालोनी के आरिफ उर्फ चंकी व बिजनौर नूरपुर के सोनू उर्फ जाकिर के रूप में हुई।

आरिफ वर्तमान में दिल्ली जाफराबाद मौजपुर और सोनू न्य सीमापुरी में किराये पर कमरा लेकर रहता है। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह का सरगना सोनू उर्फ जाकिर है। सोनू अपने साले सलीम के नाम पर ली मारूति स्विफ्ट कार से दिन में रेकी करता। रात में अपने साथी आरिफ संग मिलकर इलेक्ट्रानिक दुकानों में जैक लगाकर शटर तोड़ता या मास्टर चाबी से ताला खोलता।

दोनों कीमती सामान चोरी कर ले जाते। सर्द मौसम में कोहरे का फायदा उठाते। एनसीआर के दुकानदार व कबाड़ी चोरी का सामान खपाकर रकम प्राप्त करते। अपना हिस्सा आपस में बांट लेते। एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया सोनू उर्फ जाकि आठवीं, जबकि आरिफ दसवीं कक्षा पास है। दोनों गैराज में भी काम करते हैं। बीच-बीच में टैक्सी चालक भी बनकर कमाई करते हैं।

दिल्ली छोड़ गाजियाबाद व नोएडा को चुना एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि सोनू 2017 में सीमापुरी थाने से चोरी के मामले में जेल गया था। कोरोना काल से लगातार अपराध कर रहा है। उसने 2020 में दिल्ली गीता कालोनी में चोरी की थी। जेल से बाहर आने के बाद भी अपराध करना नहीं छोड़ा। शाहदरा, कृष्णा नगर में चोरी की वारदात की। वह दिल्ली से आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी समेत नौ मामलों में जेल जा चुका है।

जुलाई 2025 से गाजियाबाद व नोएडा में वारदात करने के लिए चुना। सोनू ने जुलाई 2025 में गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के ब्रिज विहार में रहने वाले नरेश गुप्ता की दुकान से 56 बंडल तार, सीसीटीवी कैमरे समेत तीन लाख रुपए का माल चोरी किया था। एक दिसंबर को हरौला के जनरेटर मार्केट की दुकान से बिजली का सामान चोरी किया था। जबकि आरिफ एक साल से सोनू के साथ मिलकर चोरी कर रहा है।