बंपर पैदावार के बावजूद नहीं शुरू हुई सरकारी खरीद, जेवर में धान खरीद ठप होने औने-पौने दामों पर बिक रहा धान

मनोज कुमार शर्मा, जेवर। एमएसपी पर धान की खरीद करने के लिए शासन ने एक अक्टूबर से सरकारी क्रय केंद्र संचालित कराए हैं। जिले में चार सरकारी क्रय केंद्र शुरू किए गए है लेकिन जिले के किसानों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मजबूरन किसान प्राईवेट मंडियों में औने-पौने दामों में आढ़तियों को धान बेच रहे हैं। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू न होने के चलते प्राइवेट मंडियों में मंडी शुल्क, मजदूरी और नमी के नाम पर किसानों शोषण किया जाता है। अगर किसान इसका विरोध करते है तो उस किसान के धान की खरीद नहीं की जाती, मजबूरन किसान उधार तक धान की फसल को बेच रहे हैं।

गौतमबुद्धनगर जिले में जल्दी वर्षा शुरू होने की वजह से किसानों ने धान की फसल की जमकर बुवाई की थी। आंकड़ों के मुताबिक जिले के लगभग 60 हजार किसानों ने 35 हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल लगाई थी। अच्छी वर्षा और धान के लिए अनुकूल मौसम रहने की वजह से जिले में इस बार लगभग एक लाख क्विंटल धान की बंपर उपज होने का अनुमान लगाया गया था।

शासन की तरफ से जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर 1,000 क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य दिया गया था। जिसकी जिम्मेदारी विपणन विभाग को दी गई थी। विपणन विभाग ने दादरी मंडी, दनकौर मंडी और जेवर व रबूपुरा में एक-एक क्रय केंद्र की स्थापना की लेकिन आजतक इन केंद्रों पर धान खरीद शुरू नहीं हो पाई। किसानों को सरकारी मूल्य पर खरीदारी शुरू नहीं हाेने के चलते प्राइवेट मंडियों में आढ़तियों के हाथों औने-पौने दामों में धान बेचना पड़ रहा है।