त्योहारी सीजन में रेलवे का एक और तोहफा, 25 अक्टूबर को अजमेर मंडल से चलेगी 12 स्पेशल ट्रेनें
त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। अजमेर मंडल से 25 अक्टूबर 2025 को 12 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन ट्रेनों में अजमेर-भिवानी स्पेशल, कोयंबटूर-जयपुर स्पेशल, और तिरुपति-हिसार स्पेशल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ट्रेनों में डिब्बे भी जोड़े जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार के मद्देनजर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन लगातार किया जा रहा है । यात्री भार के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन के अंदर व बाहर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा सहित मंडल के सभी अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार से यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ।
त्योहारी सीजन में 12 स्पेशल ट्रेनें
अजमेर मंडल से कुल 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 25 अक्टूबर 2025 को अजमेर मंडल से कुल 12 ट्रेनें संचालित होगी। अजमेर-भिवानी स्पेशल अजमेर से 17.30 बजे रवाना होगी। कोयंबटूर -जयपुर स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 10:30 बजे आएगी और 10:40 बजे रवाना होगी ।
तिरुपति -हिसार स्पेशल अजमेर 4:50 बजे आएगी और 5:00 रवाना होगी। शकूरबस्ती- भावनगर स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 21:20 बजे आएगी और 21:30 रवाना होगी। साबरमती -हरिद्वार स्पेशल 16:00 बजे आएगी 16:10 बजे रवाना होगी। पटना- साबरमती स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 2:00 बजे आएगी और 2:10 बजे रवाना होगी।
यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध
डॉ अंबेडकर नगर- जयपुर स्पेशल अजमेर 14:55 बजे आएगी और 15:05 बजे रवाना होगी। गोरखपुर- साबरमती स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 7:10 बजे आएगी और 7: 20 बजे जाएगी। साबरमती -बेगूसराय स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 21.05 बजे आएगी और 21:15 बजे रवाना होगी। बेगूसराय- साबरमती स्पेशल अजमेर 19:05 बजे आगमन और 19:15 बजे प्रस्थान करेगी।
उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल अजमेर स्टेशन पर 16.35 बजे आएगी और 16.45 बजे जाएगी। मदार जंक्शन रोहतक स्पेशल मदार से 4.30 बजे रवाना होगी। इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर को संचालित होने वाली 9 जोड़ी अन्य गाड़ियों में 23 विभिन्न श्रेणी के डिब्बे भी जोड़े जाएंगे।
