Noida News: दनकौर में रास्ते पर जलभराव, विरोध में लिखा- कृपया धीरे चलें नगर पंचायत यहां मछली पालन करती है

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर नगर पंचायत की लापरवाही के कारण बाइपास पर काफी मात्रा में जलभराव हो चुका है। इसके चलते पैदल यात्री और अधिकांश वाहन चालक रास्ते से नहीं गुजर पा रहे हैं। लोगों ने विरोध करते हुए कई स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर नगर पंचायत पर रास्ते में मछली पालन करने की बात लिखी गई है। नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जलभराव की समस्या का समाधान होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लोगों का कहना है कि कस्बे का बाईपास करीब 800 मीटर तक काफी जर्जर अवस्था में है, जबकि खेड़ादेवत से झाझर रोड की तरफ जाने वाला हिस्सा ठीक था, लेकिन वर्तमान में इस स्थान पर काफी अधिक मात्रा में जलभराव हो चुका है। इस कारण पैदल यात्री और अधिकांश वाहन चालक रास्ते से नहीं गुजर पा रहे हैं।

स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। आसपास रह रहे लोगों का आरोप है कि लंबे समय से जमा पानी में जहरीले कीड़े-मकोड़े पनप गए हैं जिससे मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कई लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पंचायत की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इस कारण लोगों ने कस्बे में जगह-जगह बैनर और पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है कि कृपया धीरे चलें, दनकौर नगर पंचायत यहां मछली पालन करती है। इन पोस्टरों के माध्यम से लोगों ने नगर पंचायत की कार्यशैली पर तंज कसते हुए अपना आक्रोश जताया है।