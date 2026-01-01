दादरी में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, मैकेनिक सहित परिवार के चार सदस्य झुलसे
दादरी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में एक मैकेनिक सहित चार लोग झुलस गए। इनमें गंगा शरण, उनकी पत्नी मुनेश और दस साल का बेटा वरुण शामिल हैं। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, दादरी। घरेलू सिलेंडर लीक होने से लगी आग से मैकेनिक सहित परिवार के चार लोग झुलस गए। सभी को पड़ोसियों ने दादरी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार गंगा शरण दादरी एस्कोर्ट कॉलोनी में स्वजनों के साथ किराए के मकान में रहता है।
बृस्पतिवार को उसके गैस सिलेंडर में कोई तकनीकी खराबी आ गयी जिसको ठीक करने के लिए उसने मैकेनिक को बुलाया हुआ था। शाम छह बजे के करीब मैकेनिक सिलेंडर चैक करने रसोईघर में पहुंच कर ठीक कर रहा था तभी अचानक रसोई में आग लग गयी वहा खडे गंगाशरण, उसकी पत्नी मुनेश, उनका दस साल का बेटा वरुण मेकेनिक सोनू बुरी तरह से झुलस गये।
चीख-पुकार सुनकर कर पड़ोसियों ने आग पर काबू किया और सभी को दादरी अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पड़ोसियों के अनुसार सिलेंडर में लीकेज थी जिसके कारण रसोई में गैस भरी थी किसी तरह ठीक करते समय ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने के कारण रसोई में भरी गैस ने आग पकड़ ली जिस कारण यह हादसा हुआ।
चौकी प्रभारी रेलवे रोड सुनील कुमार ने बताया कि सिलेंडर लीकेज के कारण एक परिवार के महिला बच्चा व उसका पति झुलसा है जिनको दादरी निजी अस्पताल में भर्ती कराया है सभी खतरे से बाहर है। मैकेनिक की स्थति के बारे में उन्हे कोई सूचना नही है मिली है जिसकी जांच की जा रही है।
