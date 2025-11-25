नोएडावासियों को सौगात देने 27 नवंबर को आएंगे CM योगी, भंगेल एलिवेटेड रोड समेत कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण 

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को नोएडा आएंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का खाका खींचना शुरू कर दिया हैं। मुख्यमंत्री नोएडा सेक्टर 50 स्थित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री की सेक्टर 38 में एक प्रतिनिधिमंडल संग वार्ता प्रस्तावित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही नोएडा प्राधिकरण के भंगेल एलिवेटेड रोड और वेस्ट टू वंडर पार्क का लोकार्पण होने के कयास लगाए जा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 50 में मेदांता मेडिसिटी अस्पताल है इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी नाथ को आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी

सुरक्षा से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुट गए हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर हेलीपैड बनाए जाने की व्यवस्था देखी जा रही हैं। सोमवार को भी बंद कमरों में गोपनीय बैठक कर योजनाएं बनाई गईं। शहर में सेक्टर 113 और सेक्टर 33ए स्थित शिल्पहाट को हेलीपैड के लिए चिह्नित किया गया है। यहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे।