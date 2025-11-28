Google से पैकर्स एंड मूवर्स ढूंढना पड़ा महंगा, नोएडा के दंपती ने गंवाए कार और हजारों रुपये
नोएडा के सेक्टर-52 में एक दंपती ने वडोदरा कार भेजने के लिए गूगल से पैकर्स एंड मूवर्स का नंबर निकाला और 22,500 रुपये के साथ कार भी गंवा दी। बीना देवी ने अजय शर्मा नामक व्यक्ति से बात की, जिसने खुद को डीटीडीसी पैकर्स एंड मूवर्स का कर्मचारी बताया। आरोपियों ने 6500 रुपये तय किए, लेकिन बाद में और पैसे लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। वडोदरा कार पहुंचाने के लिए गूगल से पैकर्स एंड मूवर्स का मोबाइल नंबर निकालना सेक्टर-52 के एक दंपती को इतना भारी पड़ गया कि दंपती ने कार के साथ साढ़े 22 हजार रुपये भी गंवा दिए।
बताया गया कि दो माह तक परेशान होने के बाद भी दंपती को कार नहीं मिल पाई है। पीड़ित ने सेक्टर-24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
नोएडा सेक्टर-52 में रहने वाले विजय कुमार प्राइवेट कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। सितंबर में उनकी पत्नी बीना देवी अपनी कार नोएडा से गुजरात के वडोदरा भेजने के लिए कोरियर कंपनी पैकर्स व मूवर्स की तलाश रही थीं। बीना ने गूगल से नंबर निकालकर अजय शर्मा नाम के व्यक्ति से बात की। अजय ने खुद को कथित डीटीडीसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी कर्मी बताया। 6500 रुपये में गाड़ी ले जाना तय किया।
22 सितंबर की दोपहर घर पर केशव और गजेंद्र नाम के व्यक्ति आये और कार लेकर चले गए। आरोपियों ने लोडिंग समेत कई खर्चे बताकर 6500 के अलावा 2500 और 13,500 रुपये अतिरिक्त ले लिए। अभी तक भी कार वडोदरा नहीं पहुंची है। आरोपियों के फोन बंद आ रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और आरोपितों के मोबाइल नंबर भी दिए।
थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अजय, केशव व गजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
