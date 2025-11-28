Google से पैकर्स एंड मूवर्स ढूंढना पड़ा महंगा, नोएडा के दंपती ने गंवाए कार और हजारों रुपये

जागरण संवाददाता, नोएडा। वडोदरा कार पहुंचाने के लिए गूगल से पैकर्स एंड मूवर्स का मोबाइल नंबर निकालना सेक्टर-52 के एक दंपती को इतना भारी पड़ गया कि दंपती ने कार के साथ साढ़े 22 हजार रुपये भी गंवा दिए।

बताया गया कि दो माह तक परेशान होने के बाद भी दंपती को कार नहीं मिल पाई है। पीड़ित ने सेक्टर-24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

नोएडा सेक्टर-52 में रहने वाले विजय कुमार प्राइवेट कंपनी कार्यालय में काम करते हैं। सितंबर में उनकी पत्नी बीना देवी अपनी कार नोएडा से गुजरात के वडोदरा भेजने के लिए कोरियर कंपनी पैकर्स व मूवर्स की तलाश रही थीं। बीना ने गूगल से नंबर निकालकर अजय शर्मा नाम के व्यक्ति से बात की। अजय ने खुद को कथित डीटीडीसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी कर्मी बताया। 6500 रुपये में गाड़ी ले जाना तय किया।