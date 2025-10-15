नोएडा में एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
नोएडा के सेक्टर 168 में एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। कार ओमेंद्रा प्रधान रिया ट्रैवल कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आशंका है कि शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह जल गई।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में एक्सप्रेसवे स्थित थाना क्षेत्र के सेक्टर 168 में छपरौली गांव के पास मंगलवार देर रात एक चलती कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई।
वहीं, मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब 20 मिनट में आग पर काबू पाया। क्रेन की मदद से कार को साइड किया गया। इस दौरान कार पूरी तरह से जल गई।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि कार ओमेंद्रा प्रधान रिया ट्रैवल कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। कार को लेकर विजेंद्र सिंह मंगलवार रात नोएडा की ओर आ रहे थे। रास्ते मे शॉर्ट-सर्किट होने से आग लगने की संभावना है। आग से कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह से जल गई।
इस दौरान यातायात को रोक रोककर निकाला गया। आग बुझाने के बाद यातायात को सुचारु कर दिया गया।
