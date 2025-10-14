Language
    उधार शराब न देने को पर चलने लगी गोलियां, काउंटर के पीछे छिपा सेल्समेन; इलाके में मची सनसनी

    By Gajendra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:34 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के सैनी सुनपुरा गांव में उधार शराब को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की, जिससे दहशत फैल गई। सेल्समैन को काउंटर के नीचे छिपकर जान बचानी पड़ी। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फायरिंग की घटना से इनकार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

    ग्रेटर नोएडा के सैनी सुनपुरा गांव में उधार शराब को लेकर विवाद हो गया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के सैनी सुनपुरा गांव में उधार में शराब देने के विवाद में युवकों पर शराब की दुकान पर फायरिंग करने का आरोप है। सेल्समैन को जान बचाने के लिए काउंटर के नीचे छिपना पड़ा। फिलहाल, पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फायरिंग की घटना से इनकार किया है।

    तिलपता गांव निवासी नितिन सैनी गांव की शराब की दुकान के मैनेजर हैं। रविवार रात सेल्समैन मोहित, प्रिंस और गोलू दुकान पर मौजूद थे। रात करीब साढ़े नौ बजे गुड्डू नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने 500 रुपये की पेशकश की और 1400 रुपये की शराब की बोतल मांगी। मना करने पर वह गेट पर बैठ गया और बहस करने लगा। सेल्समैन ने उसे वहां से हटाकर दुकान बंद कर दी।

    कुछ ही देर बाद आरोपी अपने साथियों के साथ आया और दुकान का शटर लात मारने लगा। सेल्समैन भागकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी आरोपियों ने बदसलूकी की। मारपीट में एक पुलिसकर्मी की नेमप्लेट उखड़ गई। पुलिस ने इस घटना में दो युवकों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की।

    भयभीत सेल्समैन ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी। इसलिए अगले दिन दुकान पर एक और सेल्समैन भेजा गया। सोमवार रात करीब आठ बजे सेल्समैन रिंकू, पवन और गोलू दुकान पर मौजूद थे। आरोप है कि कुछ नकाबपोश बदमाश कार से दुकान पर पहुंचे और सात-आठ राउंड फायरिंग की। इससे दहशत फैल गई और सेल्समैन भाग निकले। इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सेल्समैन भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

    इसके बाद बदमाश धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। फुटेज में बाइक पर सवार दो युवक शराब की दुकान के बाहर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस से अभद्रता के आरोप निराधार हैं। मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज सहित जांच की जा रही है।

    आबकारी निरीक्षक आशीष पांडे ने बताया कि शराब को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। कुछ ही दूरी पर पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। विभाग की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।