Video: ओवरस्पीडिंग का नतीजा खतरनाक, सीधा नाले में जाकर ही रुकी कार; समय रहते बाहर निकला कैब ड्राइवर
बुधवार सुबह नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र में एनएसईजेड चौकी के पास एक तेज रफ्तार कैब अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। चालक आलोक समय रहते सुरक्षित बाहर न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,नोएडा। फेज-दो थानाक्षेत्र में एनएसईजेड चौकी के सामने नाले में बुधवार सुबह तेज रफ्तार कैब अंसतुलित होकर नाके में गिर गई। गनीमत रही कि चालक आलोक ने समय रहते नाले से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर क्रेन की मदद से कैब को नाले से निकालकर वाहन मालिक के सौंप दिया।
कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि आलोक कैब को तेजी से चलाते हुए दिल्ली जा रहा था। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सेफ्टी वाल को तोड़कर नाले में जा गिरा। तेज आवाज सुनकर आसपास लोग और वाहन चालकों की भीड़ एकत्रित हो गई।
लोगों ने चालक आलोक को बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने क्रेन बुलाकर गाड़ी को बाहर निकलवाकर मालिक दीपक को सौंप दी है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।
