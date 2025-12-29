Language
    घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर, कैंटर हेल्पर की मौत

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कुड़ी खेड़ा के पास कई वाहन आपस में टकरा गए। इस भीषण दुर्घटना में कैंटर हेल्पर बलवीर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत देर रात घने कोहरे के चलते कुड़ी खेड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना में कैंटर हेल्पर की मौत हो गई।

    वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस के अनुसार, देर रात ईस्टर्न पेरिफेरल पर घने कोहरे के चलते एक कैंटर व अन्य वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना में कैंटर हेल्पर बलवीर यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी अलवर राजस्थान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।