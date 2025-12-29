घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर, कैंटर हेल्पर की मौत

जागरण संवाददाता, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत देर रात घने कोहरे के चलते कुड़ी खेड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना में कैंटर हेल्पर की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, देर रात ईस्टर्न पेरिफेरल पर घने कोहरे के चलते एक कैंटर व अन्य वाहन आपस में टकरा गए। इस घटना में कैंटर हेल्पर बलवीर यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी अलवर राजस्थान की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।