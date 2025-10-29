Bulldozer Action: नोएडा में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, 10 बीघा जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त 

जागरण संवाददाता, नोएडा। हरनंदी के डूब क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। इस जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। प्राधिकरण की वर्क सर्किल-10 की टीम ने यह कार्रवाई की। मौके पर विरोध भी हुआ। टीम ने कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया।



बता दें प्राधिरकण की टीम अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को प्राधिकरण की वर्क सर्किल-10 की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ सेक्टर-145 के बेगमपुर गांव में पहुंची। यहां के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलाेनी काटी जा रही थी।