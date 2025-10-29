Language
    Bulldozer Action: नोएडा में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर गरजा बुलडोजर, 10 बीघा जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त 

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    नोएडा में एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर 10 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नोएडा प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, शहर में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए यह अभियान जारी रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न हो पाए।

    बेगमपुर में अवैध रूप से काटी से जा रही कॉलोनी को ध्वस्त करती प्राधिकरण की टीम।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। हरनंदी के डूब क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। इस जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। प्राधिकरण की वर्क सर्किल-10 की टीम ने यह कार्रवाई की। मौके पर विरोध भी हुआ। टीम ने कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया।

    बता दें प्राधिरकण की टीम अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को प्राधिकरण की वर्क सर्किल-10 की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ सेक्टर-145 के बेगमपुर गांव में पहुंची। यहां के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलाेनी काटी जा रही थी।

    पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी। यहां भूखंड काटने के लिए डाली गई बुनियाद समेत बने कमरे को ध्वस्त किया गया। इस भूमि पर खेती नहीं होती थी। कुछ लोग बीते दिनों यहां सक्रिय हुए और अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी कर रहे थे। फिर से अवैध निर्माण करने पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।

    वर्क सर्किल-10 के प्रभारी परवीन सलोनिया ने बताया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर पूर्व में भी चेताया गया है। ध्वस्त करने की कार्रवाई उसके बाद की गई है।

