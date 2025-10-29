नोएडा में जमकर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 100 से ज्यादा दुकानें हटाईं; अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-12 में सड़क और फुटपाथ पर संचालित 100 से अधिक अवैध दुकानों पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की ओर से की गई। अतिक्रमण से त्रस्त सेक्टरवासियाें ने एक माह में कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी थी। इस क्षेत्र में अब प्राधिकरण की कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें सेेक्टर 12 में हजारों की संख्या में घर हैं। यहां पर सैकड़ों दुकानें वेंडिंग जाने से अलग सड़क और फुटपाथ पर संचालित हो रहीं थीं। अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। अस्पताल भी यहां संचालित हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता भी यहां अतिक्रमण की वजह से नहीं मिल पाता था।

रविवार को निवासियों ने बैठक कर एक माह में अतिक्रमण नहीं हटाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। निवासी बलराज गोयल ने बताया कि चेतावनी के बाद विधायक पंकज सिंह का फोन आया। उन्होंने सीईओ प्राधिकरण से कार्रवाई करने के लिए कहा।