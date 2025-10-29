नोएडा में जमकर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 100 से ज्यादा दुकानें हटाईं; अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
नोएडा के सेक्टर 12 में प्राधिकरण ने 100 से अधिक अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। निवासियों ने अतिक्रमण से परेशान होकर धरने की चेतावनी दी थी। विधायक के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद वेंडरों ने विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-12 में सड़क और फुटपाथ पर संचालित 100 से अधिक अवैध दुकानों पर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की ओर से की गई। अतिक्रमण से त्रस्त सेक्टरवासियाें ने एक माह में कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी थी। इस क्षेत्र में अब प्राधिकरण की कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
बता दें सेेक्टर 12 में हजारों की संख्या में घर हैं। यहां पर सैकड़ों दुकानें वेंडिंग जाने से अलग सड़क और फुटपाथ पर संचालित हो रहीं थीं। अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। अस्पताल भी यहां संचालित हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता भी यहां अतिक्रमण की वजह से नहीं मिल पाता था।
रविवार को निवासियों ने बैठक कर एक माह में अतिक्रमण नहीं हटाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। निवासी बलराज गोयल ने बताया कि चेतावनी के बाद विधायक पंकज सिंह का फोन आया। उन्होंने सीईओ प्राधिकरण से कार्रवाई करने के लिए कहा।
सीईओ ने फोन पर बात कर डीजीएम सिविल विजय रावल समेत एक और अधिकारी को मौके पर समस्या सुनने के लिए भेजा। मंगलवार की सुबह अधिकारियों ने समस्या सुनीं। देर शाम प्राधिकरण की ओर से यह कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण की टीम ने लगातार कार्रवाई करने की भी बात कही है। कार्रवाई के बाद वेंडरों ने इस मुहिम की अगुवाई कर रहे सेक्टरवासी के घर जाकर हंगामा और तोड़फोड भी की है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी है।
