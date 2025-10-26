जेवर एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान भाजपा की अंदरूनी खींचतान उजागर, कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष से जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, जेवर। गौतमबुद्धनगर भाजपा में चली आ रही गुटबाजी शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हेलीपैड पर स्वागत के लिए जिले के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के नाम की सूची में अंतिम समय पर बदलाव कर उन्हें मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नहीं जाने दिया गया। इससे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई।

बताया जाता है कि जिन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के नाम हटाए गए उन्होंने मामले की शिकायत जिलाध्यक्ष से की। काफी देर तक मामला गरमाया रहा। कार्यकर्ताओं को सीएम की वापसी के दौरान मिलवाने का फैसला किया गया, लेकिन कार्यकर्ता वापसी में मिलने के लिए तैयार नहीं हुए।

कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मामले के तूल पकड़ने पर देर शाम जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से विवेक भदौरिया को हटाते हुए दुर्गेश सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि, जिलाधिकारी ने इससे इन्कार किया है। उनका कहना है कि बदलाव रूटीन में किया गया है।



कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एयरपोर्ट निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कि प्रोटोकाॅल अधिकारी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी को काफी देरी से सूचना दी गई। जिसकी वजह से वही मुख्यमंत्री के कार्यकम में नहीं पहुंच सके। मुख्यमंत्री के आगमन और वापसी के दौरान मिलने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट में गड़बड़ी की गई।