    नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे CM योगी, निर्माण में देरी के चलते टला था उद्घाटन; अधिकारियों से कही ये बातें

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग और संभावित सभा स्थल का दौरा किया। पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन निर्माण में देरी के कारण इसे टाल दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में जल्द शुभारंभ के लिए दिशा निर्देश दिए।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी।

    जागरण संवाददाता, जेवर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से 11:42 मिनट पर उनका हेलीकाप्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा।

    मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए तीन चक्कर लगाए जिसके बाद 11:48 मिनट पर हैलीपैड़ से मुख्यमंत्री टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचे और निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में अभी तक के विकास कार्यों को लेकर संतुष्टि जाहिर करते हुए तय समय में बचे हुए कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए।

    जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 29 सितंबर 2024 में पूरा होना था लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने के बाद तीन महीने का समय देते हुए दिसंबर 24 में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके बाद अप्रैल 2025 और बाद में 30 अक्टूबर तक हर हाल में कार्य पूरा कर शुभारंभ का लक्ष्य तय किया गया था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजारापु राममहन नायडू ने एयरपोर्ट के शुभारंभ की तिथि 30 अक्टूबर घोषित की थी। लेकिन काम पूरा नहीं होने के चलते इसे टाल दिया गया।

    शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एयरपोर्ट अब हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने टर्मिनल बिल्डिंग में बोर्डिंग से लेकर प्रवेश तक तैयारियों का निरीक्षण किया। टर्मिनल बिल्डिंग के ठीक सामने शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए संभावित सभा स्थल का भी दौरा किया। जिसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के आफिस में निर्माण एजेंसी और अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द एयरपोर्ट का शुभारंभ और संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री एक घंटे 10 मिनट बाद हेलीपैड से गाजियाबाद के लिए 12:58 मिनट पर रवाना हो गए। इस दौरान प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश सिंह, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जिलाधिकारी मेधा रूपम, पुलिस कमीश्नर लक्ष्मी सिंह, यमुना प्राधिकरण और नियाल के सीईओ राकेश सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लौकेश एम आदि मौजूद रहे।