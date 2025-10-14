Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सावधान! दीपावली पर फिसिंग वेबसाइट से ऑर्डर करा न दे जेब खाली, बरतें ये 5 सावधानियां

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    दीपावली पर साइबर ठग सक्रिय हैं, जो नामी वेबसाइटों से मिलती-जुलती फ़िशिंग वेबसाइट बनाकर ठगी कर रहे हैं। वे भारी छूट के आकर्षक ऑफ़र देते हैं और लिंक भेजते हैं। साइबर अधिकारी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी बरतने और अविश्वसनीय साइटों से खरीदारी न करने की सलाह दे रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प न होने पर सतर्क रहें और धोखाधड़ी होने पर तत्काल शिकायत करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुनीश शर्मा, नोएडा। दीपावली पर फिसिंग वेबसाइट से ऑर्डर करना जेब भी खाली करा सकता है। साइबर ठग त्योहारी सीजन में नामी वेबसाइट से मिलती-झुलती वेबसाइट बनाकर ठगी का जाल फेंक रहे हैं। इन पर बंपर छूट जैसे लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। इनकी आड़ में छूट के लिंक भेज रहे हैं। इनके माध्यम से ठगों के संपर्क में आकर ठगी होना तय है। गौतमबुद्ध नगर साइबर अधिकारी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बिना जांच-परख के खरीदारी न करने की सलाह भी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन परोसे जा रहे हैं, लेकिन यह विज्ञापन किसी विश्वसनीय शापिंग साइट की ओर से नहीं होते हैं। बल्कि साइबर ठगों के दिमाग की उपज होती है। लोग इन विज्ञापनों को देखकर ऑनलाइन ही ऑर्डर बुक कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट सुमित कुमार सलाह देते हुए बताया कि अविश्वसनीय शापिंग साइट से खरीदारी नहीं करें।

    इन साइट की ओर से मिले लिंक पर भी क्लिक नहीं करें। इस तरह की चूक साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन साइट पर कैश आन डिलीवरी (सीओडी) का विकल्प नहीं होता है। ठग पहले ही भुगतान करा लेते हैं। इन साइट से आर्डर तक नहीं पहुंचता है।

    अगर पहुंचता है भी तो वह साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले उत्पाद से भी निम्न गुणवत्ता का होता है। इससे लोगों को ठगी का शिकार होने का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने बताया कि नामी शापिंग साइट से मिलती-झुलती वेबसाइट बनाकर बंपर आफर देकर, सेकेंडहैंड माल कम कीमत पर उपलब्ध कराकर व फर्जी काल, मैसेज के माध्यम से झांसे में लेकर फंसाते हैं।

    ऐसे करें बचाव 

     

    1. सामान डिलीवर होने से पहले एडवांस भुगतान कराने वालों से सावधान रहें।
    2. भुगतान करने से पहले क्यूआर कोड की विश्वसनीयता भी जांच लें।
    3. सामान डिलीवर होने पर ही भुगतान को वरीयता दें।
    4. ठगी होने पर तत्काल बैंक को सूचना दें और एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत करें।
    5. डेबिड व क्रेडिट कार्ड से ठगी होने पर कार्ड ब्लाक कराएं।



    यह भी पढ़ें- व्हाट्सएप पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही कारोबारी के उड़े होश

    साइबर ठग ठगी करने के नए-नए पैतरे अपना रहे हैं। त्योहारी सीजन में लोगों को ठगने के लिए फिसिंग वेबसाइट का भी सहारा ले रहे हैं। विज्ञापन व लिंक भेजकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। लोगों के बैंक खाते तक खाली कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय विशेष सावधानी बरतें। उन्होंने अपने साथ-साथ आसपास के लोगों व जानकारों को भी जागरूक करने की अपील की है।

    -

    शैव्या गोयल, एडीसीपी साइबर गौतमबुद्ध नगर