सावधान! दीपावली पर फिसिंग वेबसाइट से ऑर्डर करा न दे जेब खाली, बरतें ये 5 सावधानियां

मुनीश शर्मा, नोएडा। दीपावली पर फिसिंग वेबसाइट से ऑर्डर करना जेब भी खाली करा सकता है। साइबर ठग त्योहारी सीजन में नामी वेबसाइट से मिलती-झुलती वेबसाइट बनाकर ठगी का जाल फेंक रहे हैं। इन पर बंपर छूट जैसे लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। इनकी आड़ में छूट के लिंक भेज रहे हैं। इनके माध्यम से ठगों के संपर्क में आकर ठगी होना तय है। गौतमबुद्ध नगर साइबर अधिकारी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। बिना जांच-परख के खरीदारी न करने की सलाह भी दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन परोसे जा रहे हैं, लेकिन यह विज्ञापन किसी विश्वसनीय शापिंग साइट की ओर से नहीं होते हैं। बल्कि साइबर ठगों के दिमाग की उपज होती है। लोग इन विज्ञापनों को देखकर ऑनलाइन ही ऑर्डर बुक कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट सुमित कुमार सलाह देते हुए बताया कि अविश्वसनीय शापिंग साइट से खरीदारी नहीं करें।

इन साइट की ओर से मिले लिंक पर भी क्लिक नहीं करें। इस तरह की चूक साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन साइट पर कैश आन डिलीवरी (सीओडी) का विकल्प नहीं होता है। ठग पहले ही भुगतान करा लेते हैं। इन साइट से आर्डर तक नहीं पहुंचता है।

अगर पहुंचता है भी तो वह साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले उत्पाद से भी निम्न गुणवत्ता का होता है। इससे लोगों को ठगी का शिकार होने का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने बताया कि नामी शापिंग साइट से मिलती-झुलती वेबसाइट बनाकर बंपर आफर देकर, सेकेंडहैंड माल कम कीमत पर उपलब्ध कराकर व फर्जी काल, मैसेज के माध्यम से झांसे में लेकर फंसाते हैं।