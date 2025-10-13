व्हाट्सएप पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही कारोबारी के उड़े होश

संवाद सूत्र, सुरीर। वाट्सएप पर आए शादी के डिजिटल कार्ड को क्लिक करना सुरीर के इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी को महंगा पड़ गया। जिसमें फोन हैक कर शातिर ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से 80 हजार रुपये उड़ा दिए। दूसरे दिन बेलेंस चैक करने पर कारोबारी को मामले की जानकारी हुई। पीड़ित कारोबारी ने अपने साथ ठगी की शिकायत साइबर सेल और थाना पुलिस से की है। सुरीर के नयाबाजार निवासी विपिन कुमार वार्ष्णेय इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी हैं।

शनिवार शाम उनके वाट्सएप पर एक नंबर से शादी के डिजिटल कार्ड की लिंक आई थी। किसी परिचित की शादी का कार्ड समझ कर उन्होंने लिंक खोलकर देखी तो अचानक उनका फोन हैंग हो गया। हैंग होने पर वह अपने फोन को रिपेयरिंग की दुकान पर ले गए। जहां कुछ देर के लिए उनके फोन को स्विच आफ करा दिया।