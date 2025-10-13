व्हाट्सएप पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही कारोबारी के उड़े होश
एक कारोबारी को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड मिला, जिस पर क्लिक करते ही उसके होश उड़ गए। दरअसल, वह साइबर ठगी का शिकार हो गया। कार्ड पर क्लिक करते ही उसके खाते से पैसे निकलने शुरू हो गए। उसने तुरंत बैंक को सूचना दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है।
संवाद सूत्र, सुरीर। वाट्सएप पर आए शादी के डिजिटल कार्ड को क्लिक करना सुरीर के इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी को महंगा पड़ गया। जिसमें फोन हैक कर शातिर ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से 80 हजार रुपये उड़ा दिए। दूसरे दिन बेलेंस चैक करने पर कारोबारी को मामले की जानकारी हुई। पीड़ित कारोबारी ने अपने साथ ठगी की शिकायत साइबर सेल और थाना पुलिस से की है। सुरीर के नयाबाजार निवासी विपिन कुमार वार्ष्णेय इलेक्ट्रोनिक्स कारोबारी हैं।
शनिवार शाम उनके वाट्सएप पर एक नंबर से शादी के डिजिटल कार्ड की लिंक आई थी। किसी परिचित की शादी का कार्ड समझ कर उन्होंने लिंक खोलकर देखी तो अचानक उनका फोन हैंग हो गया। हैंग होने पर वह अपने फोन को रिपेयरिंग की दुकान पर ले गए। जहां कुछ देर के लिए उनके फोन को स्विच आफ करा दिया।
10-10 हजार कर निकाले पैसे
दूसरे दिन कारोबारी ने बैलेंस चैक किया तो उन्हें अपने अकाउंट से आठ बार में दस-दस हजार करके 80 हजार रुपये निकल जाने पता चला। जिसे देख एक बार तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी करने पर कारोबारी को पता चला कि शादी कार्ड की लिंक के जरिये साइबर ठगों ने उनका फोन हैक कर अकाउंट से रुपये निकाले हैं।
पीड़ित कारोबारी ने अपने साथ ठगी की शिकायत साइबर सेल के अलावा थाना पुलिस से की है। थाना प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि जांच के लिए प्रार्थना पत्र को साइबर सेल भेजा जा रहा है।
