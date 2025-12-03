Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेनेट विश्वविद्यालय में मेस के खाने में निकले कीड़े, छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया VIDEO

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:33 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बेनेट विश्वविद्यालय में मेस के खाने में कीड़े मिलने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी में मेस के खाने में कीड़े निकलने पर छात्रों ने विरोध जताया है। आरोप है कि एक लाख से अधिक रुपये देने के बाद भी उन्हें कीड़े वाला खाना परोसा जा रहा है। छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने कीड़ों को भी दिखाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो बनाने वाले छात्र ने बताया कि वह इस खाने के लिए हर साल एक लाख 70 हजार रुपये जमा करते हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष मोहित नागर ने भी वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सेहत के साथ यूनिवर्सिटी की ओर से खिलवाड़ किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा एयरपोर्ट पर नौकरी के लिए पहुंचे युवाओं का हंगामा, इंटरव्यू का किया बहिष्कार

    उन्होंने कहा कि भारी-भरकम फीस लेने के बावजूद छात्रों को उचित भोजन नहीं परोसा जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। हालांकि, इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।