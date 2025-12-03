बेनेट विश्वविद्यालय में मेस के खाने में निकले कीड़े, छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया VIDEO

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी में मेस के खाने में कीड़े निकलने पर छात्रों ने विरोध जताया है। आरोप है कि एक लाख से अधिक रुपये देने के बाद भी उन्हें कीड़े वाला खाना परोसा जा रहा है। छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने कीड़ों को भी दिखाया है।

