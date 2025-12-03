बेनेट विश्वविद्यालय में मेस के खाने में निकले कीड़े, छात्रों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया VIDEO
ग्रेटर नोएडा के बेनेट विश्वविद्यालय में मेस के खाने में कीड़े मिलने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी में मेस के खाने में कीड़े निकलने पर छात्रों ने विरोध जताया है। आरोप है कि एक लाख से अधिक रुपये देने के बाद भी उन्हें कीड़े वाला खाना परोसा जा रहा है। छात्रों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने कीड़ों को भी दिखाया है।
वीडियो बनाने वाले छात्र ने बताया कि वह इस खाने के लिए हर साल एक लाख 70 हजार रुपये जमा करते हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अध्यक्ष मोहित नागर ने भी वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सेहत के साथ यूनिवर्सिटी की ओर से खिलवाड़ किया जा रहा है।
बेनेट की मेस के खाने में कीड़े निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल#ViralVideo #Noida pic.twitter.com/j8HEJX0re8— Kapil Kumar (@KapilKumar77025) December 3, 2025
उन्होंने कहा कि भारी-भरकम फीस लेने के बावजूद छात्रों को उचित भोजन नहीं परोसा जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। हालांकि, इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
