नोएडा एयरपोर्ट पर नौकरी के लिए पहुंचे युवाओं का हंगामा, इंटरव्यू का किया बहिष्कार

संवाद सहयोगी, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं का मंगलवार को नौकरी के लिए साक्षात्कार था, लेकिन एयरपोर्ट संचालक कंपनी के बजाए प्लेसमेंट कंपनी के जरिये रोजगार मिलने पर युवक भड़क गए। उन्होंने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। कंपनी अधिकारियों ने युवकों को शांत कर साक्षात्कार के लिए दोबारा बुलाने का आश्वासन देकर भेज दिया।

युवकों ने एयरपोर्ट गेट के बाहर आकर भी प्रदर्शन किया। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह से मिलकर शिकायत की । विधायक ने एयरपोर्ट संचालक कंपनी में वार्ता कर रोजगार दिलाने का आश्वासन देकर युवाओं को शांत किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दयानातपुर खेड़ा, नंगला छीतर, नंगला गणेशी, नंगला फूल खां, रोही व नंगला शरीफ खां आदि गांव के 335 किसान परिवारों ने रोजगार का विकल्प चुना था।

शेष युवाओं ने नौकरी के एवज में साढ़े पांच लाख रुपये ले लिए थे। नौकरी का विकल्प चुनने वाले युवा छह सात साल से बेरोजगार रहकर एयरपोर्ट में स्थाई रोजगार का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट का प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा होने पर तीन चार महीने से युवाओं द्वारा अधिकारियों से रोजगार देने की मांग की जा रही है।

अधिकारियों द्वारा ठोस जवाब नहीं मिलने पर युवाओं ने विधायक से समस्या का समाधान करने की मांग की थी। जिसके बाद अधिकारियों द्वारा बुलाने पर रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं को 11 सितंबर को एयरपोर्ट परिसर में अपने शैक्षिक दस्तावेजों के साथ पहुंचे थे। जहां पर अधिकारियों द्वारा युवाओं को बुलाकर प्लेसमेंट कंपनी में चुनने का विकल्प दिया गया।

युवाओं के विरोध करने पर मंगलवार को पुन एयरपोर्ट में परिसर में बुलाया गया। युवाओं बताया कि नौकरी का विकल्प चुनने वाले युवाओं में से केवल आधों को ही परिसर में प्रवेश दिया गया। जहां पर उपजिलाधिकारी अभय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी दुर्गेश सिंह तथा नियाल की तरफ से आशुतोष त्रिपाठी ने एकबार फिर युवाओं को प्लेसमेंट कंपनी से नौकरी चुनने का विकल्प दिया। जिससे निराश होकर युवाओं ने मथुरा से लौट रहे विधायक से यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर के समीप वार्ता की।