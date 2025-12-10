15 वर्ष में एक भी मरीज नहीं हुआ भर्ती और न ही हुई डिलीवरी, डॉक्टर नहीं फार्मासिस्ट करते हैं ओपीडी

घनश्याम पाल, बिलासपुर। बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) पर एक लाख आबादी उपचार के लिए निर्भर है, लेकिन यहां पर शासन की ओर से एक डाक्टर सहित कुल तीन स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 2010 से अभी तक रिकार्ड में न ही एक भी मरीज का भर्ती कर उपचार किया गया है और न ही किसी महिला की डिलीवरी की गई है। यह चौंकाने वाली बातें मंगलवार को दैनिक जागरण की पड़ताल के दौरान देखने को मिलीं।

पड़ताल में देखने को मिला की अस्पताल में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉ. अनुराग की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट मरीजों को देख रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कर्मी फील्ड में व वाॅर्ड ब्वाय दादरी वेयर हाउस अस्पताल के लिए दवाएं लेने गए हैं।