15 वर्ष में एक भी मरीज नहीं हुआ भर्ती और न ही हुई डिलीवरी, डॉक्टर नहीं फार्मासिस्ट करते हैं ओपीडी
बिलासपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 15 वर्षों से कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ और न ही कोई डिलीवरी हुई। तीन स्वास्थ्य कर्मियों ...और पढ़ें
घनश्याम पाल, बिलासपुर। बिलासपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) पर एक लाख आबादी उपचार के लिए निर्भर है, लेकिन यहां पर शासन की ओर से एक डाक्टर सहित कुल तीन स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ तैनात किया गया है।
सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 2010 से अभी तक रिकार्ड में न ही एक भी मरीज का भर्ती कर उपचार किया गया है और न ही किसी महिला की डिलीवरी की गई है। यह चौंकाने वाली बातें मंगलवार को दैनिक जागरण की पड़ताल के दौरान देखने को मिलीं।
पड़ताल में देखने को मिला की अस्पताल में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉ. अनुराग की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट मरीजों को देख रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला। इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कर्मी फील्ड में व वाॅर्ड ब्वाय दादरी वेयर हाउस अस्पताल के लिए दवाएं लेने गए हैं।
मरीजों का आरोप है कि सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वह लोग इमरजेंसी में ही आते हैं। क्योंकि यहां पर अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे के अलावा डिलीवरी तक की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल परिसर के अलावा वार्ड में पड़े मरीजों के लिए बेड पर तक धूल जमी मिली। साथ ही चारों ओर बड़ी-बड़ी झाड़ियां खड़ी होने से जहरील जीव-जंतुओं के रहने का खतरा बना रहता है।
मरीज राजबाला ने कहा कि महिला चिकित्सक नहीं होने से महिलाओं को अंदरूनी बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो रहा। सरकारी अस्पताल खांसी जुकाम बुखार तक रह गया है। महिलाओं के लिए महिला चिकित्सक होनी चाहिए।
वहीं मरीज सतवीर सिंह ने बताया कि यहां पर आए मरीज शुगर बुखार की समस्या थी। यहां डाक्टर मिले नहीं इस कारण कर्मचारियों से दवाएं लेनी पड़ी हैं। अब बाहर किसी अस्पताल में दिखाना मजबूरी है।
सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण गंदगी की समस्या है। समर चोरी होने से पेड़-पौधों की देखरेख में दिक्कत होती है। झाड़ियों से जहरीले कीड़े मकोड़ों निकल कर अस्पताल में दाखिल से भय का माहौल बना हुआ है।
- हिफजुर्रहमान, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर
बिलासपुर केंद्र के चिकित्सा अधिकारी छूट्टी पर है। केंद्र पर दवाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। सफाई व्यवस्था के लिए जल्द व्यवस्था कराई जाएगी।
- डाॅ. नारायण किशोर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डाढ़ा
